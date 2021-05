Különös új pókfajt találtak Floridában

A fenyves sziklavidéki csapóajtós pókot 1920 óta csak párszor látták, most először azonban sikerült a szakértőknek beazonosítaniuk. Ezt követően pedig a lakóhelyéről el is nevezték fenyves sziklavidéki csapóajtós póknak – tudta meg a CNN Rebecca Godwintól, a Piedmont Egyetem professzorától. A fenyves sziklavidék Dél-Florida egyik veszélyeztetett természetes életközössége. A most elkeresztelt, madárpókhoz hasonló nyolclábú pedig egy a 33 ismert amerikai csapóajtós pókok közül.

A nagytestű pókra a Miami Állatkert egyik gondozója bukkant 2012-ben egy hüllőknek kitett csapdában. Legközelebb két évvel később találkoztak hasonlóval, de nem tudták megállapítani, milyen fajhoz tartozik.

Az állatkert az adatokat Goodwinnak továbbította, aki múzeumban őrzött, az 1920-as és az 1950-es évekből származó preparátumok alapján azonosította be a pókot. A hím fenyves sziklavidéki csapóajtós pók fekete és 38 milliméter átmérőjű, potroha opálos színezetű. Nőstény pókot eddig nem találtak.

A szakértő szerint az egyedek akár 20 évig is élhetnek.

A csapóajtós pókok a tarantulák rokonai, és bár kisebbek és kevésbé szőrösek, a hasonlóság felismerhető. Nevüket onnan kapták, hogy földbe vájt üregük bejáratához hálóból készült ajtót készítenek, és a lábukat kidugva várják, majd előugorva zsákmányul ejtik az arra tévedő rovarokat. Goodwin kiemelte, hogy bár nagy és ijesztő, sem a pók, sem a mérge nem veszélyes az emberre.

