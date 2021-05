Meghalt Radnai Gyula fizikus, a függvénytáblák atyja

Életének nyolcvanharmadik évében, hétfőn meghalt Radnai Gyula fizikus, a magyar fizikatanítás kiemelkedő személyisége, a négyjegyű függvénytáblázatok társszerzője – közölte a család csütörtökön az MTI-vel.

Radnai Gyula az Eötvös Loránd Tudományegyetem matematika-fizika szakán diplomázott 1962-ben, és innentől fogva egészen haláláig tanított az egyetemen. 1990-ben elnyerte az MTA fizikai tudományok kandidátusa címet.



Könyvszerzőként is aktív volt, legismertebb művei társszerzőként a középiskolai fizikaoktatásban évtizedeken át használt feladatgyűjtemény és a ma is alkalmazott négyjegyű függvénytáblázatok. Több könyve segítette az egyetemi fizikafelvételire történő felkészülést is, és 15 éven át ő ismertette a televízióban a fizikai felvételi feladatok megoldásait.



Életében kiemelt szerepet játszott a tehetségkutatás: 1988-tól haláláig vezette a Középiskolai Fizikai és Matematikai Lapok fizika szerkesztőbizottságát, és másfél évtizeden keresztül az Eötvös Loránd fizikaverseny szervezőbizottságának az elnöke volt.