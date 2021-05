Az Egyesült Államokban a helyi gyógyszerhatóság, az FDA már engedélyezte a 12–15 éves korú gyermekek oltását a Pfizer koronavírus elleni vakcinájával. Az EU hatósága péntekre ígéri a döntést erről.

A kérdés az indiai kettős mutáns gyermekek közt tapasztalt aggasztó mértékű terjedése miatt kerül egyre gyakrabban napirendre. Ez a vírusvariáns ugyanis minden eddiginél nagyobb veszélyt jelent a gyerekekre, egész iskolák kerülhetnek bajba emiatt.

Az Expressnek nyilatkozva dr. Hussain Abdeh, a Medicine Direct főgyógyszerésze és klinikai igazgatója kifejtette, hogy múlt héten a fertőzés gyakorisága Nagy Britanniában az 5–14 éves korú gyerekek között 600 főnél is több volt 100 ezer gyermekre vonatkoztatva, és ez majdnem kétszerese az eddig tapasztalt legmagasabb aránynak, amit novemberben, vagyis a harmadik hullám legsúlyosabb fázisában észlelték.

A világjárvány kezdeti szakaszában a gyermekek terjesztették a vírust leginkább, de úgy gondoltuk, ez inkább a velük kapcsolatba kerülő felnőtteket veszélyezteti. Azóta kiderült, hogy a Covid a gyermekekben is kiválthat súlyos, akár halálos lefolyású kórképet is. Eddig csaknem 4 millió gyermekkori Covid-esetről tudunk csak az Egyesült Államok viszonylatában, ami az összes ismert Covid-fertőzés 14,1 százaléka. Az Államokban eddig 316 gyermek halt meg Covid-szövődményekben.

A gyermekekben a Covid lefolyása ráadásul más, mint felnőttkorban, ezért a BNO, vagyis a Betegségek Nemzetközi Osztályozása már tavaly októberben új kódot vezetett be elsősorban erre, M35.81 néven. A gyermekeknél ugyanis hosszan tartó lázat, a vérnyomás zuhanását vagy akár a vérkeringés teljes összeomlását, valamint több szervet, illetve szervrendszert (szívet és vérkeringést, gyomor- és bélrendszert, vesét, vérképző szerveket, bőrt, illetve idegrendszert) érintő tüneteket, továbbá a laborvizsgálatok alatt emelkedett általános gyulladásos markereket észleltek. Érdekes módon a felnőttekre a Covid–19 idején jellemző légzőszervi tünetek nem jelentkeznek minden esetben a gyerekkori fertőzéseknél, így gyakran előfordul, hogy csak későn terelődik a gyanú erre, ezért késik a teszt és a diagnózis is.

Részben talán ennek is köszönhető, hogy a másik amerikai vakcinafejlesztő, a Moderna is nagy lépéseket tett a hasonló, gyermekkorú páciensek körében megszerzendő engedély megszerzése felé, mivel a napokban jelentette be, hogy az általa gyártott vakcina rendkívül hatásos 12–18 éves korban. Az oltás második dózisa után 100, de már az első adag után is 93 százalékban megvédte a vizsgált gyerekeket a fertőzéstől. A tanulmányba 3700 gyermeket vontak be, ez a klinikai II. fázist jelenti. Az engedélyezésig hátravan tehát a klinikai III. fázis elvégzése, amire még az év vége előtt szeretne sort keríteni a gyártó.

A védőoltások bevezetésekor kezdetben csak 16 (Pfizer), illetve 18 éves kortól (Moderna, AstraZeneca, Janssen, Szputnyik, Sinopharm) jött szóba a vakcinák beadása, a gyártók egy része azonban hamar észbe kapott, és megvizsgálta ennek lehetőségét a fiatalabb korosztályokban is. Jelenleg tehát 12 éves kortól van reális esély oltásra, de a Pfizer már vizsgálja az ennél is fiatalabb gyermekek oltásának lehetőségét is. A Pfizer oltásának vizsgálata és engedélyezése 16 éves kortól valamelyest szokatlan eljárás, mert a vakcinavizsgálatokban szokás szerint három korosztályt külön vizsgálnak fejlesztők, a különböző életszakaszok során tapasztalt eltérő immunreakciók miatt. Az influenza elleni védőoltások viszonylatában például más követelményeknek kell megfelelni idős-, mint felnőttkorban, és több oltás esetében a helyes dózis is különböző lehet. Ennek nyomán a felnőtt (18–60), időskorú (60 év felett) és gyermekgyógyászati (18 év alatti) korosztályok vizsgálatától valamelyest eltért a Pfizer, amikor már az első körben bevont gyermekkorúnak számító, vagyis 16–18 éves pácienseket is. Ez a későbbiekben kifejezetten jól jött, mivel így lehetőség nyílt az érettségiző korosztály beoltására is, a gyártónak pedig egyedülálló helyzeti előnyt jelentett a konkurens vakcinafejlesztőkkel szemben. A két amerikai gyártón kívül a kínai Sinopharm is folytat vizsgálatokat gyermekekben, a hazánkban, illetve a szomszédos Szerbiában is használt, nemrégiben a WHO által is jóváhagyott vakcinával. A vizsgálatok egy része már be is fejeződött, és a gyártó a közeljövőben tervezi az alkalmazási engedélyek megszerzését, bár konkrétumokat még nem árult el.

Az indiai variáns megjelent az Egyesült Államokban is, Texasban az első eseteket 12 év alatti gyermekekben diagnosztizálták orvosaik. Ez azért is különösen aggasztó, mert az ennyire fiatal gyermekek oltása jelenleg egyáltalán nem lehetséges, és csak a viszonylag távolabbi jövőben számíthatunk erre, mivel az első ilyen jellegű vizsgálatok csak nemrég indultak el, többek között az igen elismert Stanford Egyetem részvételével. Az USA-ban már zajlik a 12–18 évesek oltása, amelyre a vártnál is nagyobb az érdeklődés jelenleg.

A szerző allergológus és klinikai immunológus szakorvos.

(Borítókép: Jon Cherry / Getty Images)