Drágul és hiánycikk lett a merevlemez a zöldebb kriptovaluta miatt

A kriptovaluták sokak számára szimpatikus alternatívát jelentenek a hagyományos pénzeszközökkel összehasonlítva. Emellett például a bitcoin az óriási árfolyam-ingadozások miatt befektetésnek is kiváló, nem is beszélve a „bányászatról”, amelyet használva – a megfelelő hardver segítségével – akár tekintélyes nyereségre is szert lehet tenni. Ez a „megfelelő hardver” eddig leginkább a videókártya volt, melynek GPU-jával úgy bányászták a különféle kriptovalutákat a felhasználók, mintha nem lenne holnap. (Részben ez is vezetett a jelenlegi világszintű csiphiányhoz.)

Az új fenyegetés a környezetünk számára

Azonkívül, hogy emiatt sincs például elég PlayStation 5-konzol a világban, a bitcoinbányászathoz kötődő igazi probléma a környezetszennyezés, amely a bányászat energiaéhsége miatt történik. Mivel a kriptovalutákat rendkívül nagy fogyasztású, professzionális videókártyákkal bányásszák, a világszintű áramfogyasztás egyre rémisztőbb méreteket öltött. Ez a fogyasztás csak a bitcoinnál évente 148 terawattórára rúg – ez nagyjából annyi, mint Lengyelország éves áramfogyasztása.

És akkor még nem is említettük azt a nemrég publikált pekingi elemzést, mely szerint 2024-re az igazi „bitcoincsászárságnak” tartott Kínában 300 terawattórát fog felemészteni a bányászat, ez a brutális fogyasztás pedig természetesen komolyan növeli majd a környezetszennyezést is: mintegy 130 millió tonna szén-dioxid kerül majd a levegőbe. Erre is találunk konkrét országos értéket: körülbelül ennyi szén-dioxidot bocsát ki napjainkban a Fülöp-szigetek egy teljes évben.

Egy olyan újabb módszerre volt tehát szükség a kriptovaluta-éhség kielégítésére, amely sokkal kevésbé környezetszennyező, elvégre eléggé abszurd lenne, ha pont a modernnek számító pénzügyi megoldás, a kriptovaluta vezetne még inkább a környezetünk pusztulásához.

GPU helyett HDD

Ezt az új technológiát nem más, mint Bram Cohen számítógépes programozóguru találta fel, akinek a BitTorrent protokolt is köszönhetjük. Ennek az új, környezetbarátabb módszernek lényege, hogy nem a nagy fogyasztású videókártyákat használja „Proof of Work” protokollal a kriptovaluták létrehozására, hanem a másik, „Proof of Space and Time” igénybevételével a merevlemezeket. Mivel a merevlemezek sokkal kevesebb energiát használnak fel, így ez

az új technológia is lényegesen környezetbarátabb.

Arról nem is beszélve, hogy a kisebb fogyasztás miatt a felhasználónak is kevesebbet kell költenie az áramszámlákra, így sokkal nyereségesebb lehet a bányászat is.

Cohen az új technológiára egy saját vállalkozást is épített Chia Network a néven. A Chia Network most igazi őrületté vált – vélhetően amiatt is, hogy a klímavédelemre hivatkozva Elon Musk nemrég jelentette be, hogy

mégsem lehet Teslát bitcoinnal vásárolni,

ennek hatására pedig a bitcoin és más kriptovaluták árfolyama is hatalmasat esett. Emiatt is kapóra jön az új technológia, aminek a tárhely a kulcsa. Természetesen ennek is komoly piaci következményei vannak.

Felvásárlási őrület

Nem meglepő, hogy a háttértárak iránti érdeklődés hirtelen drasztikusan megnövekedett a világ minden tájékán – különösen Kínában és Európában. Gyakorlatilag őrült módon el kezdték felvásárolni a hagyományos HDD-k és SSD merevlemezeket, illetve a szerverekbe való merevlemezek készleteit.

Ez ahhoz vezetett, hogy egyre több helyen egyre nagyobb a hiány a készletekből – különösen a 8 terabájtos és az annál nagyobb kapacitású merevlemezek esetében.

A túlzott kereslet persze nemcsak készlethiányt, hanem az árak durva megugrását is eredményezte. A meghajtók nagykereskedelmi ára átlagosan 20-40 százalékkal nőtt a Chia május 3-i indulása óta, ha egyáltalán kaphatók a megdrágult eszközök. Aki most tervezte, hogy SSD- vagy HDD-meghajtót vásárol, azzal szembesülhet, hogy a készlethiány és nagymértékű drágulás hozzánk is begyűrűzött.

Mi a helyzet Magyarországon?

Megkérdeztük a két magyar nagyobb áruházat: az eMAG-ot és az Extreme Digitalt képviselő Eurolex Consulting Kft. képviselőjét, hogy mi a helyzet Magyarországon az SSD- és a HDD-készletekkel.

Az eMAG esetében azt a választ kaptuk, hogy a nagyobb háttértárral rendelkező HDD-ket érezhetően nagyobb számban el kezdték vásárolni az eMAG-nál a korábbi hónapokhoz képest, de ezen kívül

egyelőre nem látnak komolyabb kiugrást.

A kiemelt gyártókkal folyamatosan konzultálnak a készletellátottság fenntartása érdekében. Az Extreme Digitalnál a kisebb tárkapacitású (0,5-2 TB) SSD-k és HDD-k fogyása az eddigi megszokott mértékű. Ugyanakkor a nagyobb (4 TB-nál több adatot tároló) SSD-ket és HDD-ket nagyjából két nap alatt felvásárolták, és beszállítóink küzdenek az újabb készletek beszerzésével.

Ami az árak változását illeti, az Extreme Digitalnál nagyjából 20-30 százalékkal lettek drágábbak az adattárolók a Chia kriptovaluta megjelenése előtti időszakhoz képest. Egyes modellek ára azonban a másfélszeresére is emelkedhetett. Az eMAG-nál az SSD-k esetében körülbelül 5 százalékkal emelkedett a termékek ára, a HDD-knél pedig a 5-10 százalék körüli a növekedés mértéke.

Természetesen ezek a számok a jelenlegi helyzetet tükrözik, amely bármilyen irányba változhat – attól függően, hogy mekkora „őrület” lesz a Chia kriptovaluta világszinten és nálunk is.

(Borítókép: A Chia kriptovaluta illusztrációja. Fotó: Alexander Sayganov / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)