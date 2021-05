Mivel az Egyesült Államokban lanyhul az oltási kedv, a Fehér Ház igen kreatívan próbálja népszerűsíteni az oltásokat. Az amerikai kormány azzal reklámozza azt oltást, hogy egy új intézkedés nyomán aki beoltatja magát Covid ellen, az nemcsak saját magát és másokat véd meg egy potenciálisan halálos betegségtől, hanem akár „a szerelmét is megtalálhatja”.

Aki reklámozza az oltást, super like-ot kap

A Fehér Ház Covid–19 csapata pénteken jelentette be, hogy számos népszerű társkereső alkalmazás új kedvezményeket kínál a beoltott felhasználóknak: a Tinder, a Bumble, a Hinge, a Match, az OkCupid, a BLK, a Chispa, a Plenty of Fish és a Badoo is részt vesz a promóciós akcióban. A Fehér Ház azt reméli, hogy sikerül elérni a kellő áttörést az ötvenmillió felhasználóval, akik már most is sok időt töltenek az említett társkereső alkalmazásokon.

A Tinderen mindenki, aki június 2. és július 4. között egy, az oltási státuszát népszerűsítő matricát ad a profiljához,

egy ingyenes Super Like-ot kap.

A Tinder és más alkalmazások a Vaccine.gov oltóhelyi forrásait is hozzáadják, hogy segítsenek az embereknek kitalálni, hol kaphatják meg a közelben az oltást.

Ez egy olyan szikra, amely akár igazi szerelmi tűzijátékot is gyújthat, egyben az újrakezdést jelentheti azok számára, akik idén nyáron új emberekkel szeretnének találkozni a külvilágban is

– hangsúlyozta Jim Lanzone, a Tinder vezérigazgatója.

„Ha beoltottak, a nők nem fognak annyira leoltani”

Az OkCupid szerint az oltás beadatása egyébként is segíthet ebben. A cég úgy találta, hogy azok, akik feltüntették oltási státuszukat, 14 százalékkal nagyobb valószínűséggel találtak párt. Az OkCupidon a beoltott felhasználók egyben ingyenes boostot is kapnak: egy olyan előnyt, amely a profiljukat népszerűsíti a potenciális párosításoknál. A Fehér Ház kezdeményezésében részt vevő többi alkalmazás saját prémiumjuttatásokat osztogat, hogy versenyelőnyhöz juttassa a felhasználókat.

Az erőfeszítés része a Fehér Ház azon törekvésének, hogy július negyedikéig

a felnőttek 70 százaléka beoltassa magát.

Annak érdekében, hogy minél több amerikait elérjen, a Biden-kormányzat olyan népszerű szórakoztatóipari cégekkel is egyeztetett az oltás népszerűsítése érdekében, mint a NASCAR és a CMT countryzenei csatorna.

A társadalmi távolságtartás és a randevúzás mindig is egy kicsit kihívást jelentő kombináció volt

– mondta Andy Slavitt, a Fehér Ház vezető Covid-tanácsadója egy pénteki sajtóeseményen. Úgy jellemezte az oltóanyag társkereső alkalmazásokon keresztül történő erőltetését, hogy ezek a vállalatok „az elnök felhívására reagáltak”, és nem hivatalos partnerségnek nevezte a kormánnyal való közös akciót.

Végre megtaláltuk azt az egyetlen dolgot, amely mindannyiunkat vonzóbbá tesz: egy védőoltás

– jelentette ki Slavitt.