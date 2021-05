Érkeznek a ciklonok, készen állnak a viharvadászok

A klímaváltozás idehaza is fokozódó, extrém szélsebességű viharokat és ezzel együtt növekvő károkat hozhat. A mérési adatok azt mutatják, hogy térségünkben a ciklontevékenységhez köthető viharok száma együtt emelkedik az üvegházhatású gázok koncentrációjának növekedésével.

Problémát okoz a viharokkal, viharciklonokkal együtt járó, hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék és a jégeső is. Az idei első jelentős jégesőt egy átvonuló hidegfront okozta áprilisban, melynek hatására Szlovákiában tornádó is kialakult.

A vihar elől mindenki ösztönösen menekülni próbál, létezik azonban egy olyan hobbi, amely éppen ezen szélsőséges időjárásnak hódol: minél nagyobb az égi zűr, annál több a viharvadászok tennivalója és lehetősége is.

Tiszavölgyi Dávid viharvadász azért félt annyira gyerekként a viharban, mert éppen Pest megyei víkendházukban nyaraltak, amikor alig 50 méterre tőlük csapott le egy villám. Néhány évvel később viszont emiatt kezdett megbarátkozni az égiháborúval: roppantul érdekelte, hogyan alakulnak ki a viharok, mi is az a villámlás, mennydörgés, szupercella. Úgy 14 éves lehetett, amikor először beleásta magát a témába, majd 4-5 évvel később már amatőr előrejelzéseket írt.

– mondta a viharvadász, akinek a csapata immár 16 főből áll, a követőik száma pedig meghaladja a 42 ezret. Nem is csoda: az előrejelzések mellett az oldalukon megtalálható rengeteg bámulatos fotó is, amelyet a legzordabb körülmények között készítenek.

A folyamat viszonylag egyszerű (vagy annak tűnik): az előrejelzésekből kiderül, hogy az ország mely pontján várható veszélyesebb időjárás. A viharvadászok ezt először megírják az előrejelzésükben, majd a fényképezőgépekkel autóba pattannak, és lencsevégre kapják a villámokat, szupercellákat, óriási esőzéseket. Persze ez nem csak játék: mindenki saját felelősségére rohan neki a vadászatnak, amely annyira népszerű, hogy már kifejezetten vihartúrákat is szerveznek.

– mondta az Indexnek Dávid, hozzátéve, hogy 18 év alatt szülői engedély, hozzájárulás szükséges a kalandhoz. Szerencsére baleset, szerencsétlenség még egy csapattagot sem ért.

A Viharvonal célja, hogy ne csak belföldön kattogjanak a fényképezőgépek, hanem külföldre is eljusson a csapat. Ezen tervüket megnehezítette a koronavírus-járvány, de ami késik, nem múlik, a magyar viharvadászok külföldi viharokra törnek.

Nem egyszerű megszervezni egy túrát sem, mint mondtam, ez szinte mindenkinek „csak” a hobbija. Olykor azt is nehéz megszervezni, hogy a fővárosból együtt menjünk Pécsre, a Mátrába vagy egy határ menti viharhoz. Az egyeztetést az is megnehezíti, hogy egy-egy vihart van, hogy csak az utolsó pillanatban „észlelünk”: sosem szervezünk napokra vagy hetekre, és ha valahova indulunk, még aznap reggel is ellenőrizzük az előrejelzéseket. Ugyanakkor az is sokszor előfordult már, hogy megbeszélés vagy bármilyen szervezés nélkül futottunk össze szélverte környéken, egyszerűen megindulunk a gépekkel a sötétségbe, és ott találkozunk ismerős arcokkal