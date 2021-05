Június elsejével megváltoznak az internet legnagyobb videómegosztó platformjának, a YouTube-nak a felhasználási feltételei. Az e-mailben kiküldött új feltételek a tavaly novemberben, az Egyesült Államokban bevezetetteket követik le.

A változások érintik a sikeres csatornák üzemeltetőit, valamint mindenkit, akinek arca van. A három fő változás a következő:

Az arcfelismerés korlátozása

Ez egy korábbi szabály, amit most kiegészítettek, hogy világos legyen a helyzet: személyes adatokat gyűjteni eddig is tilos volt a platformon, ez most kiegészült azzal, hogy arcokat sem szabad gyűjteni hozzájárulás nélkül.

Egy példa arra, hogy ez miért fontos, illetve miért most, hogy az amerikai Clearview arcfelismerő adatbázisa a múlt héten nagyon kihúzta a gyufát az Európai Unióban, a cég ugyanis válogatás és engedély nélkül begyűjtött arcokból épített hárommilliárd ember adatait tartalmazó adatbázist. Ilyen tevékenységre a YouTube esetében tehát nem lesznek jogosultak.

Jog a bevételszerzésre

A YouTube az ezerfős feliratkozást el nem érő csatornákat is monetizálni fogja, pénzzé teszi őket, vagyis ezeken is hirdetni fog. A változtatás a Google új alelnöke, Philipp Schindler stratégiáját követi: a cél, hogy olyan közönséget is elérjenek, akiket eddig nem.

A miheztartás végett: a YouTube 2021 első negyedévében 6 milliárd dollár bevételt termelt az anyacégnek, az Alphabetnek, és sokat termelt a sikeres a hirdetőknek is. Akik szintén nyernek az ügyön, a műsorkészítők, akik összesen 2 milliárd dollárt kaptak tavaly. Rájuk vonatkozik a harmadik változás:

Adószabály

A népszerű csatornák bevételei jogdíjnak minősülnek, amelyeket az Egyesült Államok adószabályainak megfelelően a Google köteles visszatartani, amíg nem tisztázódik a státusuk. Magyarország esetében ezek az összegek nemzetközi szerződés alapján nálunk adóznak, és így a megfelelő papírmunkát követően visszatartás nélkül megérkeznek.

Ezeken felül, ahogy a YouTube levele fogalmaz: a módosítások nem érintik jelentős mértékben a szolgáltatáshoz való hozzáférést vagy annak használatát.