Egy ENSZ-jelentés szerint 2020 márciusában autonóm, azaz saját beépített feltételrendszerük alapján támadó drónok ütöttek rajta Khalifa Haftár líbiai lázadóvezér visszavonuló katonáin, méghozzá emberi beavatkozás nélkül. Bár a jelentés nem említ tényleges emberveszteségeket, de kiemeli, hogy a drónok a főváros, Tripoli ostromából visszavonuló alakulatokat támadták emberi irányítás nélkül. Nem ez lenne az első eset a (had)történelemben, hogy a technológiai fejlődés megelőzi a szabályokat.

A mesterséges intelligencia és a technológia fejlődésével már egy ideje reális veszély, hogy a fegyvereknél is megjelennek az emberi beavatkozás nélkül működő eszközök. Ezen megoldások által felvetett erkölcsi és jogi problémák nagyságrendekkel haladják meg az önvezető autók továbbra sem megnyugtatóan rendezett robotpilótájának kérdéseit.

Egy általunk megkérdezett szakértő elmondta, hogy a világ legtöbb részén még a földműveseknek is van fegyvere, ráadásul a harcoló felek egyike sem visel egyértelműen azonosítható egyenruhát. A kettejük közötti különbségtétel még kiképzett katonáknak is okozhat problémát.

A Bulletin of the Atomic Scientists szakértője, Zachary Kallenborn szerint a jelenlegi rendszereknek még

a járműtípusok felismerése is gondot jelent,

nemhogy a harcolók és nem harcolók viselkedése közötti, sokszor nüansznyi eltérések beazonosítása. Kallenborn szerint, ha nincs a végső döntést meghozó emberi szereplő a folyamatban, akkor elfogadhatatlanul magas a tévedés esélye.

Minden autonóm eszköznek, így a fegyvereknek is van hibaszázaléka, de ezek a tévedések az alkalmazott fegyver típusától függően akár súlyos következményekkel is járhatnak. A legnagyobb veszélyt azok a típusok jelentik, ahol könnyű elhibázni a célt, és nagy pusztító erővel rendelkeznek. Egy 357-es Magnummal elkövetett hiba is jelentős hatásokkal járhat, de egy W88 nukleáris robbanófejjel hibázni… nos annak beláthatatlan következményei lehetnek.