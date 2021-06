Hogy félreértés ne essék: a Tesla nem önvezető

Három fiatal a TikTok közönségét akarta elkápráztatni egy Teslában – ez ugyan sikerült nekik, de még többen voltak azok, akik megdöbbentek a látottakon.

Ők hárman az üléseikben ütemesen rázták magukat a zenére, sörös doboz a kezükben, a Tesla pedig „kijelölt sofőr” üzemmódban suhant a pályán. A műszerfal 65 mérföld/h-s (105 kilométer/h-s) sebességet jelzett ki.

„Ittasan vezetni hülyeség, de az is hülyeség, ha iszol, és hagyod, hogy az autód vezessen helyetted… ahogy ezek az idióták is bizonyítják” – ezt a megjegyzést fűzte a népszerű TMZ a látottakhoz, majd hozzátette: „A bohócok nyilvánvalóan nem olvasták el a használati útmutatót!”

A klipet közel kétmillióan „lájkoltak” és több mint százezren osztották meg. Ez csak egy a sok hasonló, az AFP által vizsgált, a közösségi médián megosztott videó közül.

Fittyet hány az autógyártó utasítására, amely a honlapján azt írja: a Tesla vezetéstámogató rendszere „kizárólag figyelmes sofőrrel való használatra készült, aki kezét a kormányon tartja, és készen áll arra, hogy bármelyik pillanatban átvegye az irányítást”.

