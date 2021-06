Az intenzív osztályokon kezelt betegeknél eddig sem számítottak különlegességnek a különböző gombás fertőzések, amelyek a véráramba terjedve komoly problémákhoz, akár halálos kimenetelhez is vezethetnek. A Covid kapcsán előtérbe került is. Az első eseteket Indiából jelentették, később a kórkép megjelent máshol is, elsősorban Oroszországban. Eddig legalább 12 000 eset vált ismertté, és egyes adatok szerint a Covid és a mukormikózis együttes előfordulása esetén a halálos lefolyás gyakorisága 50 százalék is lehet. Mukormikózis tömeges előfordulását korábban természeti katasztrófák, például a 2004-es szökőár, illetve a Missouri tornádó után észlelték.

Most azonban egy másik, az intenzív osztályokon és legyengült immunrendszerrel rendelkező betegekben korábban is megfigyelt gombás fertőzés, a Candida auris és Candida albicans (fehér) egyre gyakoribb megjelenését, és az az eddig megfigyelt eseteknél súlyosabb lefolyású fertőzések egyre gyakoribbá válását tapasztaljuk Covid miatt, elsősorban intenzív osztályon kezelt betegek körében.

Miről van szó pontosan?

Az intenzív osztályokon, különösen a hosszabb ideig antibiotikumokra szoruló, illetve legyengült immunrendszerrel rendelkező, például AIDS-ben szenvedő, esetleg rosszindulatú daganat miatt kemoterápiával kezelt betegek között eddig sem volt ismeretlen a candidafertőzés, mely sokszor körükben rendkívül agresszív és nehezen kezelhető.

A fertőzés egyébiránt az enyhe, például nyálkahártyákra korlátozódó lefolyástól a súlyos, sőt halálos lefolyást is mutathatja, melynek során agresszív, úgynevezett invazív viselkedést produkál a kórokozó, a tüdőbe, a központi idegrendszerbe is bejuthat, vagy a véráramba kerülve szepszist okozhat, illetve az általában hatásos kezelésekkel szemben ellenállóvá válhat. Sajnos egy Coviddal kezelt betegben minden adott ehhez. Ők ugyanis gyakran szorulnak intenzív ellátásra, amelynek során különböző invazív beavatkozásokat vagyunk kénytelenek elvégezni rajtuk (például intubálás, vénás, esetleg artériás kanülök sokasága, katéterezés). Ezenfelül sokszor szorulnak antibiotikus kezelésre is, például a vírus által okozott tüdőgyulladás bakteriális felülfertőződése esetén.

A szteroidoknak ára van

A súlyos Covid kezelése során életmentő lehet az úgynevezett kortikoszteroidok alkalmazása is, a rendkívül erős gyulladás és a szervezet túlzott immunreakciójának csökkentésére. A fentieknek azonban ára van, ami kedvezőtlen esetben súlyos is lehet. Minden fentebb felsorolt, egyébiránt helyes, sőt Covid esetében szükséges, akár életmentő kezelés ugyanis fokozza candidafertőzések esélyét, amelyek ráadásul a korábban, más betegségekben tapasztaltnál súlyosabb, esetenként halálos lefolyást is mutathatnak. A mucormycosishoz hasonlóan, a legnagyobb veszélyben itt is azok a koronavírus-fertőzöttek vannak, akiknek elhanyagolt cukorbetegségük is van, a kortikoszteroidok ugyanis tovább ronthatják az ilyen betegek vércukorszintjét, ami a fertőzésekből történő felgyógyulásukat lassítja, és további szövődményekhez vezethet.

A fertőzés szerencsére emberről emberre nem terjed, az észlelt eseteket tehát nem külföldről hurcolták be. A kórkép kezelése, sőt diagnózisa is igen nehézkes lehet, így a hangsúly itt is elsősorban a megelőzésen van. Alapvetően a candida-, de leginkább a koronavírus-fertőzés megelőzésén.

A szerző belgyógyász, allergológus és klinikai immunológus szakorvos.

(Borítókép: Lélegeztetett betegeket lát el egy egészségügyi dolgozó a Holy Family Kórházban 2021. május 1-jén Indiában. Fotó: Danish Siddiqui / Reuters)