Volt egy kis kihagyás, elérhetetlenné váltak a legnépszerűbb honlapok

A Fastly felhőalapú szolgáltatónál bekövetkezett technikai hiba miatt kedd délben elérhetetlenné vált az internet legnépszerűbb honlapjainak és portáljainak jelentős része. A kiesés érintette a CNN, a Guardian és a The New York Times hírportálokat, a Twitch, HBO Max, Hulu videószolgáltatókat, a Pinterest képmegosztót, a Redditet, Spotifyt és sok más szolgáltatást. Elérhetetlenné vált az Amazon webáruház és az Egyesült Királyság állami weboldalai is.

A Fastly hivatalos közleményben jelezte, hogy azonosította és javította a globális hibát. Az internetes oldalak egy része azonban ezután sem volt elérhető.

A Fastly funkcióját tekintve tartalomkézbesítési hálózat (CDN), amely közbeiktatott szerverekkel segíti a terhelés elosztását és a friss tartalom eljuttatását. A Fastly ügyfélkörét elsősorban médiavállalatok alkotják.

Hasonló eset volt, amikor tavaly júliusban a Cloudflare CDN szolgáltatásának leállása egy időre magával rántotta a Politicót, a Shopifyt, a Discordot és a League of Legends játékszervereit.

(CNN, TechCrunch)