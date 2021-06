Az agyat is károsíthatja a koronavírus

Kutatók megvizsgálták, hogy az agyat is károsíthatja-e a koronavírus-fertőzés és arra az eredményre jutottak, hogy ennek is fennáll az esélye – írja a Washington Post.

A cikk szerint a Columbia Egyetem kutatói 2020 márciusától kezdve a koronavírusban elhunyt személyeken végeztek vizsgálatot arra vonatkozóan, hogy pontosan miként befolyásolhatja a vírus az agyat.

A fertőzöttek sok olyan tünetről számoltak be a betegség alatt és után, amelynek az agyhoz is köze lehet. Ezek közé tartoznak a szaglásban, látásban, ízlelésben bekövetkezett zavarok, valamint az agyköd.

Pár esetben a kutatók már bizonyítékot nyertek arra vonatkozóan, hogy a koronavírus az agyat is károsíthatta.

Néhány páciensnél ugyanis kimutatták, hogy a fertőzés miatt keletkezhettek vérrögök az agyban. Másrészt azt is észlelték, hogy az immunsejtek is gyakran ellepték és körbevették a neuronokat az elhunyt páciensek agyában. A kutatók sem értik, hogy pontosan mi váltja ki az utóbbi folyamatot, de attól tartanak, hogy az immunsejtek ezáltal súlyosan károsíthatják az agyi idegsejteket.

Gyakorlatilag megtámadják és elemésztik a neuronokat

– mondta erről Peter D. Canoll, a Columbia Egyetem neuropatológusa.

Továbbá az is egyértelmű, hogy a belégzés által terjedő vírus könnyen közel juthat az agyhoz, de az nem tudni, hogy be is tud-e hatolni oda.

Ha igen, akkor ez azért lehet nagyon veszélyes, mert ott még nehezebb lehet felszámolni a vírust, mint a szervezet többi részében, hiszen az agyat komoly védelem veszi körbe.

Laboratóriumi körülmények közt azt már kimutatták, hogy a vírus be tud jutni az agysejtek közé, de a kutatók nem biztosak abban, hogy ez egy egészséges, élő szervezetben ugyanígy meg is történik-e. Egy másik, korábban végzett kutatásban ugyanis csak kevés nyomát találták a vírusnak az elhunyt páciensek agyában, és a kutatók szerint elképzelhető, hogy még ezek is az agyat körülvevő membránból származtak.

Abból kifolyólag, hogy csak az elhunyt betegek agyát lehet részletesen megvizsgálni, az sem egyértelmű, hogy a fenti tünetek csak a súlyos fertőzésen átesőket érintik, vagy az enyhe tüneteknél, illetve a poszt-Covid tünetekben szenvedőknél is előfordulhatnak-e. Annak megállapításához, hogy pontosan milyen károkat okozhat az agyban a vírus általánosságban, további kutatásokra lesz még szükség.