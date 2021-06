Dugó a Mount Everesten

A koronavírus-járvány helyi tombolásának közepén lepték el a hegymászók Nepálban a Mount Everest környékét, miközben Kína lezárta a kínai oldal felől a hegycsúcs környékét. Ott ugyanis attól tartanak, hogy Nepálból a helyiek, illetve a turisták hurcolhatnak be újabb és újabb eseteket. Ez persze a sors különös iróniája, mivel a vírus és a járvány éppen Kínából indult világhódító útjára jelenleg is vitatott és vizsgált körülmények között.

A nepáli oldalról ugyanakkor legalább 408 hegymászónak adták ki az engedélyt, annak ellenére, hogy a közelmúltban több mászót koronavírus-fertőzéssel hoztak le az alaptáborból. Legalább 100 ember tesztje pozitívnak bizonyult az alaptáborokban, a fertőzöttek valós száma pedig ennek a többszöröse lehet. A 408 nepáli engedély között ott van Varga Csabáé is, aki végül nem járt sikerrel, egy lavina miatt vissza kellett fordulnia.

Covidban is népszerű a hegymászás

A sok kiadott engedély, illetve a kedvezőtlen időjárás miatt valóságos forgalmi dugó alakult ki az Everestnél. Az engedélyek kiadásával a nepáli állam mintegy 4,2 millió dollár bevételhez jutott, ami természetesen jól jön a harmadik világbeli országnak. Mindezzel gyakorlatilag egy időben az ország miniszterelnöke Boris Johnsontól vakcinaadományokért kilincselt, azután, hogy Nagy-Britannia előzőleg már 260 lélegeztetőgépet és jelentős mennyiségű védőfelszerelést is adományozott Nepálnak.

Április vége, vagyis a hegymászószezon kezdete óta Nepál újabb és újabb negatív rekordokat dönt az újonnan diagnosztizált Covid-esetek számában, melyek egy részében minden bizonnyal a szomszédos és szintén krízishelyzetben levő India is szerepet játszik az ott konvergens evolúció révén kialakult rendkívül fertőző mutáns révén.

Az új esetek száma Nepálban napi 9000 körül tetőzött, mindez egy olyan országban, ahol alig tesztelnek, és a közegészség- és járványtan sem az Európában ismert színvonalon mozog. Nepálban, valamint az onnan hazatért turisták mintáiban ezalatt szintén azonosítottak egy helyi variánst, amely Indiára és Dél-Afrikára követhető vissza, tehát nem kecsegtet túl sok jóval. A nepáli mutáns máris megjelent Angliában, ahol eddig 43 esetben mutatták ki, de betört Amerikába, Japánba és Portugáliába is.

Újabb variáns? Mi jöhet még?

Konkrétan a Delta+K417N mutánsról van szó, amely a gyakorlatban a már ismert és rettegett indiai variáns és a korábban elhíresült dél-afrikai mutáns egyesülése. Arról, hogy az újonnan kialakult kórokozó súlyosabb betegséget okoz-e, illetve hogy a meglévő vakcinák védenek-e ellene, jelenleg nincs információnk. Annyi azonban nagy biztonsággal kimondható, hogy mivel a pillanatnyilag használt valamennyi vakcinában a tavalyi év elején Vuhanban izolált vírus tüskefehérjéje van jelen mRNS (Pfizer, Moderna) vagy DNS formájában (AstraZeneca, Janssen, Szputnyik), az attól való minden újabb eltérés (mutáció) növeli annak az esélyét, hogy az így generált antitestek kevésbé vagy egyáltalán nem kötődnek majd az újabb és újabb mutánsok tüskefehérjéjéhez.

Erre már most is rendelkezésre állnak megbízható adatok, amelyeket az egyik legrangosabb tudományos szaklapban, a Lancetben június 3-án tettek közzé. Ezek szerint az indiai variánst is neutralizálni képes ellenanyagszint a Pfizer-vakcina második dózisa után majdnem hatszor alacsonyabb, mint az eredeti, még nem mutálódott vuhani vírus ellen termelt antitestek mennyisége. Itt lehet jelentősége a teljes vírust elpusztított formában tartalmazó vakcináknak, amelyek a tüskefehérje mellett a vírus többi proteinjét is tartalmazzák, ezért azok ellen is beindítják az ellenanyag-termelést. Emiatt örvendetes továbbá a magyar fejlesztések híre is, mivel a hazánkban gyártandó vakcinák nem a tavalyi év elején Vuhanban izolált víruson alapulnak majd, hanem a Magyarország területén található törzseken, mivel a vírust a Nemzeti Népegészségügyi Központ biztosítja hazai mintákból, nemzetközi szinten is igen korszerű, BSL 3-as besorolású laboratóriuma segítségével.

A hegymászókat mindez nem érdekli

A történtek ellenére Billi Bierling német hegymászó, aki az expedíciók adatbázisát kezeli, úgy véli, hogy a Mount Everest megmászása iránti érdeklődés nem csökken majd a jövőben sem.

Bármi is történjen, a hegymászók visszatérnek!

– jelentette ki a Daily Mailnek nyilatkozva. „Ez eddig minden tragédia után megtörtént eddig, és nem fog változni ezután sem!” – tette hozzá magabiztosan Bierling, ami arra enged következtetni, hogy a komoly csúcsok megmászása afféle drog, amiről vészhelyzetben sem lehet lejönni.

A szerző allergológus és klinikai immunológus szakorvos.

(Borítókép: Hegymászók a Mount Everesten 2021. május 31-én. Fotó: Lakpa SHERPA / AFP)