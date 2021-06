Grúziába utaznak béranyáért a meddő magyar párok

Magyarországon illegális a béranyaság, és a petesejt-adományozás is rendkívül korlátozott erre lehetőség. Nagyon szigorúak a szabályok, ezért igen korlátozott a petesejtdonáció: csak akkor van erre lehetőség, ha a meddő párnak van egy 35 év alatti nőrokona, aki már szült, vállalja a petesejtleszívást, és az azt megelőző hormonkezelést. Elvileg anonim módon adományozott petesejtet is beültetnek, de ez a gyakorlatban nem működik, és ennek az is az oka, hogy a petesejtért nem lehet fizetni nálunk a donornak, mert ez szervkereskedelemnek minősül, írta a Novekedes.hu.





Ezzel szemben másutt engedélyezett a fizetős petesejt-adományozás, jellemzően 200-300 ezer forintot kapnak ezért a vállalkozó lányok-asszonyok, az összeg természetesen része a teljes költségnek, ami a kivizsgálásokkal, az utazásokkal, a szállással és persze a mesterséges megtermékenyítéssel együtt összességében akár 10-15 millió forint is lehet.

Ennek ellenére évente meddő párok tucatjai utaznak Magyarországról is Csehországba vagy Szlovákiába, ezekben az országokban szinte önálló petesejtturizmus-iparág épült ki.

Grúziában a béranyaságot 1997 óta engedélyezi a törvény. Az ottani születési anyakönyvi kivonatban nem szerepel sem a béranyaság, sem a petesejt-adományozás.