Védett madarak fiókáit pusztítja a dolmányos varjú

Nemrég számoltunk be arról, hogy kiköltöztetik a budai Várnegyedből az elszaporodott dolmányos varjakat. A Délmagyar újságírói Tokody Bélát, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei csoportjának titkárát kérdezték arról, hogy jelentenek-e a dolmányos varjak Szegeden és környékén problémát.

Kiderült, hogy igen, de nem azzal, hogy a városon belül riogatják a lakosságot fészkelési időszakban, mert jellemzően nem szállnak el Szeged belterületéig. A legnagyobb veszélyt a fokozottan védett madarakra jelentik az alföldi pusztákon, vizes élőhelyeknél.

A dolmányos varjú intelligens állat és nagyon jó ragadozó. Telepekben van jelen, akár a védett vetési varjú, hatékony táplálékszerzési stratégiákat használ, gyorsan és könnyen tanul,

Nagyobb arányban fogyaszt állati eredetű táplálékot, mint a vetési varjú, és a mérete is nagyobb, körülbelül kétszer olyan nehéz.

A szélsőségessé vált körülményekhez, például a klímaváltozáshoz, az urbanizálódáshoz, az intenzív mezőgazdálkodáshoz, az összezsugorodott élőhelyekhez nagyon jól alkalmazkodik, így aztán az állománya egyre nő. Természetes ellensége nem nagyon akad – a kerecsensólyom néha elkap egy-egy dolmányos varjút, de inkább parlagi galambra, seregélyre vadászik.

Pusztítja a földön fészkelő, fokozottan védett madarak tojásait, fészekhagyó fiókáit, mint például a nagy goda, a bíbic és a piroslábú cankó. Megfigyeltük, hogy alig több mint negyedóra alatt négy gólyatöcsfészket pusztított el két dolmányos varjú. Olyan tömegben vannak jelen, hogy még az ornitológusok is csak az állomány optimalizálásában látják a megoldást. Mindig jelen voltak a Dél-Alföldön is, de most lényegesen több fészkel egy adott egységnyi területen