Magyar ezüstérem az első Európai Lány Informatikai Diákolimpián

2021-ben első alkalommal rendezték meg az Európai Lány Informatikai Diákolimpiát (EGOI) Svájcban, amelyen a négyfős magyar csapatból Éles Júlia, a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnázium tanulója ezüstérmet szerzett.

A diákolimpián a világ 43 országából 156 középiskolás lány vett részt, a járványhelyzet miatt a diákok saját országukból versenyeztek, a feladatokat online oldották meg. A programozási versenyeken indult középiskolás lányok közül a hazai válogatóversenyeken négyen vívták ki a jogot, hogy Magyarországot képviseljék az EGOI-n.





K elemen Anna, a szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium idén érettségizett diákja csupán egyetlen ponttal maradt le a bronzéremről, és ugyancsak lecsúszott a virtuális dobogóról Nagy Boglárka, aki szintén a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnázium diákja a tizedik évfolyamon, illetve Ottrok Veronika, a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium tizenegyedikes tanulója.

– adta meg az itinert a dobogóhoz az ezüstérmes Éles Júlia.

Az EGOI szervezőinek célja, hogy a verseny révén arra bátorítsák a fiatal lányokat, hogy foglalkozzanak számítástechnikával. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy sok lány azért nem választ szakmát az infokommunikációs szektorban, mert a több évtizedes sztereotípiák miatt ma is sokan tartják azt tévesen férfias szakmának.

Az EGOI egyértelműen a diáklányok motiválására szolgál, hogy ráébressze a lányokat arra, hogy van keresnivalójuk a számítástechnika területén, hiszen ebben ők is pont annyira sikeresek tudnak lenni, mint a fiúk, és ugyanolyan okosak is. Mondhatjuk úgy is, hogy a fiúk is vannak olyan okosak, mint a lányok