A londoni metróhálózat 2024-re beéri a budapestit

A legnagyobb utasforgalmat lebonyolító állomásokon már 2022 végére megoldják a stabil 4G-t, közben előkészülnek az 5G-re is.

A világ legöregebb, legismertebb és egyik legnagyobb föld alatti vasúthálózata a londoni, amely bizonyos szemszögből még mindig kiépülésének idejében, a XIX. században tart. Sok helyen a brit főváros metrójában ugyanis nemcsak a budapesti metró utasai számára alapnak számító mobilinternet nincs, de az egyszerűbb adatátvitelnek számító szolgáltatások, a telefonhívás és az SMS-küldés is használhatatlan.

London polgármestere, Sadiq Khan június 22-én hivatalos bejelentést tett, hogy megtartja választási ígéretét, és 2024-re hivatalával megoldja a londoni metró teljes területén, az állomásokon és az alagutakban is a stabil mobilhálózati lefedettséget. A nagyobb forgalmú és népszerűbb állomások – Oxford Circus, Tottenham Court Road, Bank, Euston és Camden Town – már másfél éven belül, 2022-re stabil 4G-kapcsolattal rendelkeznek majd, a lefedettséget pedig havi léptékkel az állomásokat környező alagutakba is bővíteni fogják.

Korábban többször volt már szó arról, hogy a londoni metróban szükség van stabil mobilhálózatra, ám eddig az alagutak szűk keresztmetszetére hivatkozva az illetékes szervek azt állították, hogy ez nem kivitelezhető.

2020 márciusában a Jubilee line bizonyos részein, a londoni metróhálózat legfiatalabb szakaszának Westminster és Canning Town állomásai közt már elindult egy mobilhálózati tesztüzem, amely stabil 4G-t is biztosít.

A Londoni Közlekedési Vállalat (TfL) a mostani fejlesztést és a hálózattelepítést a BAI Communicationszel közösen végzi. A TfL és a BAI az elnyert tender alapján húsz évre tervez, utóbbi ennyi ideig kedvezményesen telepíthet hálózatot. A szerződés értelmében a vezeték nélküli hálózat kiépítése során kétezer kilométernyi új kábelszakaszt fektetnek le, amely a metróvonal felszín feletti kiszolgálóépületeit, buszmegállókat és a metróállomásokhoz közeli lakóépületeket is ellátja majd vezetékes internettel.

A tervek szerint a felszínen a buszmegállókra, lámpákra kisméretű mobil adótornyok is telepíthetők lesznek a vezetékmentes hálózat stabilitását szolgálva.

Egyelőre a TfL és a BAI a mobilhálózatra fókuszál, internet terén pedig a stabil 4G-s kapcsolat a cél. A kiépülő hálózat a tervek szerint támogatná az 5G-s adatátvitelt is, de az utóbbi nem lesz alapértelmezett szolgáltatás, elérhetősége a mobilszolgáltatókon múlik majd. A BAI korábban más nagyvárosokkal, többek közt New Yorkkal, Torontóval és Hongkonggal is dolgozott már együtt kommunikációs hálózatok telepítésén.

Sadiq Khan szerint a járványhelyzet okozta korlátozások feloldása után London újraindításában kiemelten fontos szerepe van a tömegközlekedésnek és azon belül is a metróhálózatnak.

A város digitális infrastruktúrájának fejlesztése pedig kulcs a jövőhöz.

A pandémia előtt a londoni metróhálózat tizenegy vonalán átlagosan ötmillió ember utazott napi szinten, a járvány következtében viszont annyit csökkent az utasok száma, hogy a Londoni Közlekedési Vállalatnak többször is állami pénzsegélyre volt szüksége, hogy ne kelljen teljes vonalakat bezárnia. A londoni főpolgármester szerint a város és a TfL hosszú távon profitálni fog a mobilhálózati fejlesztésből.

(Borítókép: A metró utasai maszkot viselnek a koronavírus-járvány idején, 2020. március 12-én, Londonban. Fotó: Ming Yeung / Getty Images)