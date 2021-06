Mutáns disznók jelentek meg Fukusima környékén

A fukusimai atomerőmű tíz évvel ezelőtt történt katasztrófájának körzetének településein a vaddisznók vették át az uralmat, melyek egy friss genetikai kutatás szerint a környékbeli gazdaságokból elszabadult házisertésekkel keveredtek.

A lakatlan zónában élő állatokról Donovan Anderson, a Fukusimai Egyetem kutatója állapította meg DNS-mintákból, hogy azok a vaddisznók és a házisertések hibridjei – írja az MTI.

A fukusimai atombaleset helyszínét folyamatosan monitorozzák és vizsgálják, tavaly januárban, tíz évvel az atomerőmű-baleset után például a Georgiai Egyetem közölt részletes publikációt a terület élővilágáról.

Anderson szerint a házisertések nem tudtak volna életben maradni a 2011-ben hirtelen elnéptelenedett területen, a vaddisznók viszont nagyon is jól boldogultak és benépesítették az üressé lett településeket a környéken. Itt kezdett el a két faj kereszteződni, a vaddisznók és az elszabadult házisertések DNS-ének vizsgálata pedig arra az eredményre vezetett, hogy a kutatók által biológiai inváziónak nevezett jelenség a vaddisznók génjeiben is kimutatható. Az is kiderült, hogy ezek a házisertésgének az idők során fokozatosan ”felhígultak”.

A hibrid sertések a kutatások alapján a vaddisznókkal szaporodnak tovább, így Kaneko Singo, a Fukusimai Egyetem Környezeti Radioaktivitás Intézetének munkatársa szerint

„az invazív gének eltűnnek, és a természetes helyzet kezd visszaállni.”

A fukusimai területet 2018-ban nyitották meg azok előtt, akik szerettek volna visszaköltözni. A kutató szerint az atomkatasztrófa helyszínén ma már a vaddisznókra csak az ember jelent igazi veszélyt.