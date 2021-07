PET-palackból állítottak elő vaníliaaromát skót kutatók

Az óriási mennyiségben felhalmozott PET–palackok felhasználására is alternatívát kínál a University of Edinburgh kutatóinak felfedezése, akiknek sikerült műanyagból vaníliaaromát előállítaniuk – tájékoztat róla a skóciai egyetem.

Az eddig is tudott volt, hogy az ipari élelmiszer készítésben szinte már semmi sem az, aminek mondják, azaz a ha vásárolunk egy almás elnevezésű ételt, abban talán tényleg van alma is, de helyette inkább valamilyen almaaroma. Így van ez a vaníliával is, ami helyett

előszeretettel használnak vanilint szerte a világon, több tízezer tonnát évente. Azonban ennek a vaníliaaromának az előállítás a legkevésbé nevezhető környezetbarátnak,

mert nyolcvanöt százalékát fosszilis fűtőanyagokból szintetizálják.

A skóciai egyetem a tudományos áttörését, azaz, azt hogy PET-palackból sikerült vanillin előállítaniuk a Green Chemistry nevű tudományos folyóiratban hozta nyilvánosságra. A publikációban kifejtik az intézmény kutatói, hogy a műanyagot módosított E. coli baktériummal „kezelték”. Magyarázatuk szerint a polietilén-tereftalát (PET) sav (TA) és a vanillin kémiai összetétele hasonló, ezért a speciális baktérium és műanyag találkozása vanilint eredményezett, amihez.

Munkánk újragondolja a műanyag problémás hulladékként való felfogását, és ehelyett azt mutatja be, hogy új szénforrásként használják, amelyből nagy értékű termékek nyerhetőek

– mondta Stephen Wallace vezető kutató. Az egyetem másik vezető kutatója, Joanna Sandler szerint munkájukkal most először sikerült műanyag újrahasznosításához biológiai rendszereket használniuk, úgy, hogy az ipar számára hasznos legyen.