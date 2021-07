A dél-koreai fiúegyüttessel közösen ünnepli a Hyundai, hogy véget ért a Boston Dynamics és utóbbi robottechnológiájának felvásárlása.

2020-ban jelentették be, hogy a Hyundai elindítja az MIT-n 1992-ben indult robotikai kutatás-fejlesztéssel foglalkozó cég, a Boston Dynamics felvásárlását 921 millió dollárért. Az üzletmenet most ért a végére, a korábban a Google és a japán SoftBank Group alá is tartozó Boston Dynamics immáron a dél-koreai cégcsoport, a Hyundai tulajdonában áll.

A felvásárlás mögött az áll, hogy a Hyundai az autógyártás mellett komoly jövőt jósol a robotikának. A tranzakció befejeztét a Spot nevű robottípus és a világ jelenleg legsikeresebb együtteseként számon tartott dél-koreai BTS közös videójával jelentette be a Hyundai.

A közreműködés nem lehet véletlen. A Boston Dynamics robotkutyájának próbálnak barátságos imázst kölcsönözni, hogy a 22 millió forintba kerülő eszközről ne a Terminátor és a gyilkos robotok jussanak az emberek eszébe. Korábban volt már rá példa, hogy a Spot nevű robotot művészek paintball fegyverrel látták el, ami a fejlesztő és gyártó cégnek egyáltalán nem tetszett, pedig az androidot a New York-i rendőrség és a francia hadsereg is tesztelte már rendfenntartói vagy militáns célokra.

Ezt segíti a BTS jelenléte is a videóban, akiknek nem újdonság a Hyundai reklámjaiban történő megjelenés. A hatalmas aktív rajongói bázissal rendelkező fiúbanda puszta neve miatt több tízmilliós, de akár százmilliós nézettséget is rekordidő alatt generálhat ez a videó.

Spot tánca nem csak a mókafaktor szempontjából fontos, hanem technikailag is érdekes. A videón látható mozgás ugyanis a mesterséges állat mechanikai felépítését és szoftverét is nagyon durván terheli. Marc Raibert, a Boston Dynamics alapító vezére szerint az ilyen és ehhez hasonló táncos videók segítik a robotika fejlődését több szinten is. A táncmozdulatok betanításához például új „Koreográfia” szoftvert kellett, hogy írjanak, melyet azóta nyilvánosságra hoztak és a szerencsés Spot tulajok használhatnak is szórakozás céljából.

A robot videón látható mozgása ezen szoftver segítségével előre programozott, minden egyes mozdulat szkriptelt sorrend szerint történik. A Spot egység általában a beépített érzékelőit használja a mozgáshoz és ütközések elkerüléséhez, ebben az esetben viszont lehetetlen lett volna pusztán azokra hagyatkozni. A robotkutyát fejlesztő cég egy profi koreográfussal, Monica Thomasszal is együttműködött, aki több korábbi videóhoz is megálmodta már Spot mozdulatait.