Branson vagy Bezos: ki az erősebb, ki a jobb?

Az űrhajósok

A számológép szerint ugyan egy Bezos 33 Bransont ér, de az űrben senki sem hallja a plasztikkártyák kapirgáló hangját vagy egy bankjegyköteg puffanását, és a vagyon mit sem ér, ha az ember egy pörkölt fűcsomók övezte lyuk a talajban. Egy igazi űrhajósnál a fittség a döntő, és bár bicepsz terén mindkét úr jól áll, az életkor, továbbá a kisebb testmagasság és testsúly miatt (és ebben az esetben nem a karcsúság, hanem az űrbe juttatandó tömeg a szempont) Jeff Bezosnál az előny.

Sir Richard Charles Branson Jeffrey Preston Bezos Született: Richard Charles Branson,

1950. július 18. London (71 éves) Született: Jeffrey Preston Jorgensen,

1964. január 12. Albuquerque (57 éves) Anyja neve: Evette Huntley Flindt Anyja neve: Jacqueline Gise Testmagasság: 1,79 m Testmagasság: 1,73 m Testsúly: 87,5 kg Testsúly: 75 kg Lábméret: 43-44 Lábméret: 42 Szemszín: Kék Szemszín: barna 3 gyerek apja 4 gyerek apja Becsült vagyon: 5,7 milliárd dollár (~1730 mrd huf) Becsült vagyon: 190 milliárd dollár (~57 678 mrd huf)

A cégek

Bezos és Branson űrcégeinek összehasonlításához kissé meg kell erőltetni magunkat. A Virgin Galactic ugyanis egy űrturizmusra szakosodott cég, nemcsak léha, de kicsi is az automatikusan visszatérő hordozórakétát gyártó és a holdra szálló egység legyártásáért pályázó Blue Originnel összehasonlítva. Az is igaz persze, hogy a Virgin Galactic az első űrvállalat volt a tőzsdén, ezzel már biztos bekerült a történelemkönyvbe, míg a Blue Originnek csak akkor lesz esélye maradandót alkotni, ha élve hozza vissza tulajdonosát.

Érdemes tudni továbbá, hogy Jeff Bezos félmilliárd dollárt tolt alapításkor a Blue Originbe, és becslések szerint további egymilliárd dollár értékben adott el Amazon-részvényeket, hogy a működést finanszírozza. A Blue Origin emellett félmilliárd dolláros szerződést is kapott az amerikai légierőtől katonai eszközök űrbe juttatásáért.

Richard Branson ezzel szemben százmillió dollárral alapította a Virgin Galacticet, amelybe 380 millió dollárral szállt be egy Aabar nevű, egyesült emírségekbeli befektetési alap. De a helyzet még ennél is bonyolultabb: Branson Virgin Groupjának van egy Virgin Orbit nevű, miniműholdak felbocsátására szakosodott cége is, és 2012 óta teljes egészében a Virgin Group tulajdona a Spaceship Company, amely az űrhajót és a hordozó óriásrepülőgépet is gyártja.

Összességében az elmúlt évtizedben nem nagyon pörgött fel az űrturizmus, úgyhogy csak pár százezer dolláros bevételt könyvelhettek el tavaly.

Virgin Galactic Blue Origin Alapítás ideje: 2004 Alapítás ideje: 2000 Alkalmazottak száma: 823 Alkalmazottak száma: 3500

Az űrhajók

A gyakorlati próbák és tapasztalatok terén egyértelműen a Branson-csapatnál van az előny. Gépük a Paul Allen és Burt Rutan által 1994-től fejlesztett SpaceShipOne leszármazottja, amely nemcsak nagyobb, de rengeteget repkedtek is vele, és sajnos halálos balesetük is volt: az osztály első tagja, a VSS Enterprise 2014 októberében lezuhant a Mojave-sivatagban. A balesetben Michael Alsbury pilóta életét vesztette, társa, Peter Siebold súlyos sérüléseket szenvedett.

VSS Unity New Shepard Fejlesztés kezdete: 2006 Fejlesztés kezdete: 2006 Példányok: SpaceShipTwo-osztály, 2 db, (megsemmisült: 1) Példányok: 3 db (megsemmisült: 1) Tesztrepülések: 57 Teszindítások: 15 Repülés utassal: 3 Repülés utassal: 0

Összességében míg Bezosé a menőbb űrcég, és ő a gazdagabb és fittebb űrhajós, Bransoné a jobb űrhajó. Nyilvánvaló, hogy a milliárdos űrverseny résztvevői nem egy ligában játszanak, de ettől még jobban kidomborodik, hogy milyen kockázatot vállal Jeff Bezos, hogy kiharcolja helyét a világűrben.

(Borítókép: Jeffrey Preston Bezos. Fotó: Alex Wong / Getty Images)