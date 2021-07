Vegyen jegyet ön is a Szojuzra!

Az orosz űrügynökség sem szeretne kimaradni a kereskedelmi űrutazásból, a Roszkoszmosz marketinggel és menedzsmenttel foglalkozó szárnya, a Glavkoszmosz már jegyeket is kínál a Szojuz MSZ típusú űrhajóval repült kereskedelmi missziókra, melyek a Földről a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) szállítanák utasaikat.

Június 8-án élesítette weboldalát a Glavkoszmosz, melyen keresztül jegyet lehet vásárolni a következő, ISS-t célzó missziójukra. Aki azt hinné, hogy rossz vicc vagy egyszerű átverés az egész, ne tegye! A Glavkoszmosz vezetője, Dmitrij Loskutov hivatalos közleményben erősítette meg a hírt, hozzátéve, azért indították el az űrutazásról informáló weblapot, mert így az érdeklődők minden fontos információt megtalálnak egy helyen orosz és angol nyelven.

A weboldalon a Glavkoszmosz a korai szovjet űrkutatás és a Roszkoszmosz eredményeinek felsorolása után a jelenleg is futó projektjeiket és az ISS-re történő repülés menettervét ismerteti, illetve opcionális programokat is kínál.

A Nemzetközi Űrállomásra történő repülés alapcsomagjába tartozik ezek szerint:

A jelentkező egészségügyi állapotának felmérése azokkal a módszerekkel, amikkel az elmúlt hatvan évben az orosz és más nemzetek űrhajósait is megvizsgálták.

Kiképzés a Moszkva melletti Csillagvárosban, a Jurij Gagarin Űrhajóskiképző Központban. Az 1960-ban alapított kiképzőközpontban korábban szovjet, majd a nemzetközi szintű együttműködés beindulása után a világ minden nemzetéből érkező űrhajósokat tréningeltek. A Roszkoszmosz irányítása alatt álló létesítményben az űrturistáknak a kozmonauta-alapkiképzést kell végigcsinálni, és egy spéci gyorstalpalót, ami pár hetet vesz igénybe az oldal által adott információk szerint.

és egy spéci gyorstalpalót, ami pár hetet vesz igénybe az oldal által adott információk szerint. Repülés az ISS-re a Bajkonurból induló, Szojuz MSZ típusú űrhajón. A weblap ezzel kapcsolatban viccesen megjegyzi, hogy gyorsabban feljuttat a Roszkoszmosz az ISS-re, mint amennyi idő alatt Moszkvából Brüsszelbe repülhetnénk kereskedelmi járattal.

A Nemzetközi Űrállomás fedélzetére történő belépés. A Glavkoszmosz azt írja, igény szerint meghosszabbítható az ISS-en töltött idő, szakértőik pedig egyedi programot dolgoznak ki az űrturistáknak.

Visszatérés a Földre a Kazahsztán középső részén található Karagandi városának közelében a Szojuz visszatérő kabinjában. Az űrturisták a civilizációtól viszonylag távol érnek földet, így az ár tartalmazza a kereső- és mentőcsapatok díját is – jegyzi meg az oldal.

Repülés utáni rehabilitáció. Mivel az út során nem szokványos hatások érik a testet a kilövés pillanatától a visszaérkezésig, így fontos az orvosok vezetésével végzett kezelés, melyet a hivatásos űrhajósok is elvégeznek bevetéseik után.

A hat pontból álló alapcsomagot a Glavkoszmosz hat választható tevékenységgel egészíti ki. Ezek jelentős része csatlakozik az alapcsomag programjához, például a csillagvárosi kiképzés során a súlytalanság érzésére felkészítő földi repülések vagy az ISS-en végzett tudományos munka igény szerinti speciális kialakítása. Ha már valaki fent van az űrben, az opcionálisan maradhat akár harminc napig is az ISS-en, és tehet űrsétát is. A visszatérés után pedig lehetőséget nyújt a Glavkoszmosz arra, hogy a Szojuz visszatérő kabinját megvegye az utas. Ez egyébként nem az első alkalom, korábban is bocsátott már visszatérő kabint áruba az ügynökség.

Az oldal felépítése viszonylag egyszerű, az űrutazás iránt érdeklődők mindent megtalálnak rajta, kivéve azt, mennyibe kerülhet nekik a földön túli vakáció.

Telefonszámot és e-mail-elérhetőséget viszont megadtak, a Glavkoszmoszt vezető Dmitrij Loskutov szerint akit komolyan érdekel a Föld körül keringő Nemzetközi Űrállomásra történő utazás, az így könnyedén jelezhet, a szervezet ügynökei pedig felveszik vele a kapcsolatot a specifikusabb információk átadása érdekében.

Azt tudni, hogy az amerikai Axiom Space, mely hasonló űrtúrákat szervez az ISS-re, 55 millió dolláros áron indítja majd 2022 elején misszióit. Ezeken négyen vesznek részt, és az összesen tíz napig tartó űrtúrából nyolcat töltenek az állomás fedélzetén.

Nem újdonság egyébként, hogy az Orosz Szövetségi Űrügynökség pénzért civilt vigyen az űrbe a Szojuzt használva. Eddig nyolc úton heten utaztak 2001 óta, Charles Simonyi kétszer is. Igaz, azokat a repüléseket a virginiai Space Adventures cég szervezte, a Roszkoszmosz pedig csak a technikai oldalt biztosította a lebonyolításban, a Glavkoszmoszon keresztül most először vállalná mindkét részt egyszerre az ügynökség.

Idén októberben saját szervezéssel és a Chanel One, illetve a Yellow, Black and White független filmes stúdióval közös finanszírozásból a Roszkoszmosz felviszi a 36 éves Julia Peresild színésznőt és Klim Sipenko filmrendezőt Anton Skaplerov kozmonauta segítségével az űrállomásra, hogy ott filmet forgassanak, megelőzve Tom Cruise hasonló célú, egyelőre csak betervezett, ám még kilövési dátummal nem rendelkező útját.

De nem engedik el a szervezőirodák által biztosított pénzes utasokat sem, decemberben a japán milliárdos üzletember, Maezava Juszaku és a producer Hirano Jozo a Space Adventuresön keresztül érkezik majd az ISS-re az orosz kozmonauta, Alekszandr Miszurkin vezette Szojuzzal.

Oroszország egyébként, úgy tűnik, hogy bízik a fizetős űrturizmusban. 2025-ben, miután a tervek szerint kivonulnak a Nemzetközi Űrállomásról, tervezik egy új orosz űrállomás üzembe helyezését.

