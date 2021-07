Komoly változás jöhet a Netflixen

Jövőre a Netflix katalógusában a filmek, sorozatok és reality-k mellett megjelenhetnek a videojátékok is. Erre utal, hogy a cég leszerződtette az Oculus és az EA korábbi ügyvezetőjét, Mike Verdut, akinek feladatai közt szerepel majd a Netflix saját fejlesztésű játékainak sorsát felügyelni.

A Netflix nem tapasztalatlan a gaming terén, saját gyártású sorozataik kiegészítéseként korábban is fejleszttettek már játékokat mobilra és konzolra, illetve interaktív médiatartalomként elérhető könyvtárukban a Bandersnatch, vagy a Minecraft Story Mode is.

A médiaóriás játékos törekvéseinek eredményét a Bloomberg információi szerint leghamarabb 2022-ben láthatják majd az előfizetők. Szintén a Bloomberg írja, hogy a Netflix nem fog extrát felszámolni a játékok után, elég lesz hozzá a már meglévő csomag, hogy játszhassunk.

A későbbiekben viszont emelkedhetnek az előfizetések árai, ahogy bekerülnek extra szolgáltatásként a játékok.

Korábban májusban esett szó róla, hogy a Netflix megkeresett több olyan veterán ügyvezetőt, aki korábban játékokkal foglalkozó vállalatot vezetett, akkor a hírre szóvivőjük annyit reagált, hogy minden lehetséges módon próbálják bővíteni az általuk kínált tartalmakat, és érdekeltek minél több interaktív szórakozási formának kipróbálásában.

Mike Verdu korábban a Facebook AR és VR részlegénél dolgozott az Oculus csapattal, majd 2017-18-ban az EA Mobile vezetője volt. Ő felügyelte a Star Wars: Galaxy of Heroes, a SimCity BuildIt és a Plants vs. Zombies fejlesztéseit is abban az időben.

Az HBO, Disney és Amazon előtt továbbra is piacvezető a Netflix, a cég részvényeinek értéke pedig a hír megjelenésére emelkedni kezdett. Ugyanakkor a streaming piac telítődését jelzi, hogy az utóbbi negyedévben nem érte el a Netflix új előfizetőinek száma a kitűzött célt.

A videojáték-streamingek közül az Nvidia által kínált GeForce Now és a Microsoft Xbox Cloud Gaming (xCloud) tűnik életképes megoldásnak, utóbbi a GamePass előfizetéssel az elmúlt évben egész nagy sikert ért el. Korábban próbálkozott az Amazon is játékstreaminggel, illetve a Google is nyomja a Stadiát, de utóbbi az előfizetési díj mellé kifizetendő játékonkénti díjjal elmarad a Microsoft egyesített és olcsóbb megoldása mögött, és saját gyártású tartalmak terén is saját magukat lőtték lábon.

(Borítókép: Shutterstock)