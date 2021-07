Az olasz kormány a héten döntött arról, hogy a térség ökoszisztémájának és kulturális örökségének védelmében kitiltja a tengerjáró hajókat a velencei lagúnából. A lakosok és a kulturális intézmények követeléseit a turizmus érdekei elé helyező lépést többéves várakozás előzte meg.

A döntés közvetlen előzménye, hogy az ENSZ Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) kilátásba helyezte, illetékes testülete júliusi tanácskozásán veszélyeztetett világörökségi helyszínként feketelistázza Velencét – közölték az olasz kormányzathoz közeli források.

A tilalom augusztus elsején lép életbe, és a több mint 25 ezer tonnás hajókra érvényes, amelyek nem hajózhatnak be a Szent Márk térhez vezető Giudecca-csatornába.

Büszke vagyok arra, hogy hűek maradtunk elkötelezettségünkhöz

– írta Twitter-üzenetben Dario Franceschini kulturális miniszter.

Velence lakosai és a nemzetközi közösség évek óta sürgette az olasz kormányokat, hogy tiltsák ki az ökoszisztémát és a várost veszélyeztető nagy hajókat a lagúnából. Ezzel szemben álltak a kikötői hatóságok és az idegenforgalmi intézmények érdekei, akik amellett érveltek, hogy a városnak fontos az óceánjárók jelentette forgalom.

A nagy hajók beengedésének ellenzői nemcsak azt kifogásolják, hogy az óriási járművek rombolják a városképet, de azt is hangsúlyozzák, hogy az általuk keltett vízmozgás veszélyes lehet a törékeny műemlék épületek stabilitására is. Még ennél is közvetlenebb fenyegetést jelentett az az eset, amikor a több mint 90 ezer tonnás, 300 méter hosszú MSC Orchestra 2019 júniusában egy baleset során félrelökött egy turistahajót, és tömeges pánikot okozva a kikötő szélének ütközött.

A szakemberek szerint a hajók által okozott hullámverés a hajók méretével arányosan járul hozzá a velencei csatornák kövezett falának eróziójához.

Épül egy másik kikötő

A 25 ezer tonnás korlát azt jelenti, hogy csak kis utasszállító kompok és áruszállítók használhatják a Giudeccát.

Áprilisban Mario Draghi miniszterelnök kormánya határozatot hozott arról, hogy terminált építenek a lagúnán kívül a 40 ezer tonnánál nagyobb utasszállító hajók és konténerhajók számára. Ez azonban még nem készült el.

Fotó: Simone Padovani/Awakening / Getty Images Hungary Helyiek kis hajós tüntetése az MSC Orchestra óceánjáró érkezése ellen Velencében 2021. június 5-én

Időközben a nagy hajókat arra kötelezték, hogy a szomszédos Marghera ipari kikötőjében kössenek ki, de ott egyelőre nincs megfelelő hely a tengerjárók számára. A kormányhatározat kormánybiztost jelölt ki a kikötőhely megépítésének felgyorsítására.

A tengerjárókat üzemeltető Royal Caribbean még a döntés előtt idén tette át kikötőjét a délre fekvő Ravennába. A Costa Cruises kikötője ugyanakkor továbbra is Velence, de a cég szóvivője elmondta, hogy 2006 óta Trieszt kikötőjét használják, és mindössze egyszer hajóztak be Velencébe.

Alessandro Santi, a nemzetközi teherhajós lobbiszervezet, a Federagenti vezetője szerint a döntés sajnálatos, és felháborodáshoz vezet.

A hajók haladásának korlátozása nem segít a város nehézségein

– vélekedett, és rámutatott, hogy Róma az UNESCO nemzetközi kulturális lobbistáinak kedvezett a helyiek érdekeit figyelmen kívül hagyva.

