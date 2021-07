Már a halak is drogfüggők lettek

Egy cseh kutatás szerint a halak is válhatnak drogfüggővé. Mint kiderült, képesek rászokni az édesvízbe jutott metanfetaminra, az addikció miatt pedig komoly veszélybe is kerülhet az állomány.

A prágai Cseh Földtudományi Egyetem kutatói kísérletet végeztek a sebes pisztránggal, ami bebizonyította, hogy bizony az uszonyosok is a droggal szennyezett vizet választják, ha hosszabb időn át találkoznak a szerrel – írta meg a Daily Mail.

Laboratóriumban vizsgálták az említett fajt, melynek néhány példányát két hónapig olyan tartályokban különítették el, ahol bár kis mennyiségben, de methet tartalmazott a víz. A vizsgálat során azok az egyedek, amelyek több időt töltöttek a szerrel teli tartályokban, később is a szennyezett vizet választottak édesvíz helyett – ellentétben azon társaikkal, akik kevesebb ideig voltak a metanfetaminos tartályokban, így nem alakult ki náluk függőség.

Mindez azért is veszélyes, mert a halak már a természetben is találkoztak a szerrel. A drogfogyasztók ugyanis maguk ürítik a részecskéket, amelyek bár a szennyvízzel együtt tisztításra kerülnek, kis részük akkor is bejut a vízfolyamokba – és mint kiderült, ez az elenyésző mennyiség is képes függővé tenne a pisztrángokat. A kutatók figyelmeztettek arra, hogy a halak veszélyben lehetnek, hiszen amennyiben hozzászoknak a szerhez, a természetben is a szennyvizet kibocsátó területeken gyűlnek össze, ami önmagában is veszélyes rájuk, majd később azokra az emberekre is, akik esetleg elfogyasztják őket.

A cseh kutatók egyébként említést tettek arról is, hogy a pisztrángokra éppen ellentétesen hatott a meth, mint az emberekre. Míg az emberek főként azért használják a szert, mert fokozott aktivitást, csökkent éhséget és kellemes közérzetet, eufóriát várnak tőle, addig a szóban forgó vízi lények esetében pont hogy csökkent aktivitásról számoltak be a megfigyelés során. Függőségük azonban jócskán kimutatható volt, ami aktuálissá teszi, hogy foglalkozzanak az üggyel, bár kérdéses, hogyan.

(Borítókép: DeAgostini / Getty Images)