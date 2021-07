Autónk védelmében

A hirtelen leszakadó nagy mennyiségű esőzések és az ezzel járó villámáradások, vízfolyamok komoly veszélyt jelentenek az autókra és az autókkal közlekedőkre is.

Ha szeretnénk magunkat, és járművünket megvédeni, érdemes pár elővigyázati szabályt betartani, a víz ugyanis hatalmas károkat okozhat az autóban, melyek sokszor csak évek múltán jelentkeznek, de komoly biztonsági kockázatot jelentenek.

Ugyanígy az árvízszerű vízfolyások, villámárvizek is veszélyt jelenthetnek, melyeket a hatalmas mennyiségű lezúduló eső indít útjára. Ezeknek nem kell folyóméretűre duzzadt vízfolyamoknak lenni ahhoz, hogy akár az autónkat is magukkal sodorhatják, legrosszabb esetben úgy, hogy utasként mi is benne tartózkodunk.

Az Amerikai Egyesült Államokban az Országos Időjárási Szolgálat (NWS) több éve kampányt is indított Turn Around Don't Drown (Fordulj meg, ne fulladj meg) címen, mellyel az utakat elárasztó villámárvizek és átfolyások veszélyeire hívja fel a figyelmet.

Az áramló víz puszta ereje miatt egy 61 centiméter mélységű villámárvíz-folyam már képes arra, hogy elmosson magával egy átlagos személyautót, beleértve az SUV-kat és a kisteherautókat is.

Erre láthattunk példát a hétvégén, amikor az erdélyi Fehér megyében egyszerűen magával vitt egy autót a félelmetes méretű eső utáni gyors áradás.

A villámárvizek térben és időben is meglehetősen koncentrált jelenségek, melyeket nagyon rövid idő alatt 10-200 négyzetkilométernyi területre lehulló nagyon sok csapadék alakít ki – magyarázza Kiss Anna, az ELTE TTK Meteorológiai Tanszékének tudományos munkatársa. A felszín nem képes befogadni, elvezetni ezt a mennyiségű vizet, a felszínhasználattól, vegetációtól és talajtípustól függően.

A villámárvizek kialakulása szempontjából kiemelten veszélyeztetett területnek számítanak a lebetonozott városok és azok a hegyi- és dombvidéki részek, ahol szűk mederben folyó patakok vannak. Ezek nem képesek elvezetni a hirtelen lehulló csapadékot, kilépnek a medrükből, majd a gravitáció hatására megindulnak lefelé.

Különös veszélyüket az adja, hogy hirtelen alakulnak ki – innen származik a villám jelző nevükben –, és nagy sebességgel mozognak, gyűjtenek hordalékot, amivel szinte azonnali rombolást végeznek.

Mivel kialakulásuk hirtelen, és kis térben koncentrálódik, ezért nagyon nehéz egy villámárvizet előre jelezni, ellentétben a normál árvizekkel. Az éghajlatváltozás következtében Magyarországon és a környező országokban is egyre sűrűbben számíthatunk arra, hogy villámárvizek alakulnak ki, hisz rövidebb időszakban fog lehullani ugyanannyi csapadék, mely korábban hetekre-hónapokra leosztva zúdult a földre.

9 Árvíz Németországban 2021. július 17-én Galéria: Hogyan védjük meg autónkat a villámárvizektől? (Fotó: Thilo Schmuelgen / Reuters)

Mit tehetünk, hogyan védhetjük meg autónkat a villámárvíz és az általa okozott károk ellen?

Első lépésként, ha lehetőségünk van rá, ne üljünk autóba! Amennyiben már úton vagyunk és úgy csap le ránk az esőzés, vagy vízfolyam, próbáljunk olyan helyre eljutni, ahol nem éri autónkat víz.

Hallgassunk Obi-Wanra, maradjunk minél magasabb helyen! Parkolóház esetén inkább az emeleten, mintsem a földszinten vagy a pincegarázsban. Ha pedig utcán parkolunk, keressünk egy olyan magasan fekvő helyet, ahol nincs a közelben lejtő, mely elősegítheti egy vízfolyam megindulását.

Zárjuk be! Az autó ajtajai és ablakai szigeteltek, ám ez mit sem ér, ha elfelejtjük őket rendesen bezárni. Amennyiben autónkon van, ne hagyjuk ki a napfénytetőt sem. És ha bezártunk is mindent, ne higgyük azt, hogy a gumiszigeteléseket arra találták ki, hogy a hömpölygő, vagy álló víz ellen órákon át védjenek.

A szigetelések kapcsán nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy sem a motortér, sem az autó elektronikája nincs hermetikusan elzárva, így ezekben is kárt okozhat a kasztniba bejutó víz. Ha nem is azonnal okoz galibát, hosszú távon könnyebben korrodálódik tőle a jármű, ami veszélyt jelenthet és nem is feltétlenül fogjuk tudni egyből, mi a gond.

Vezetés közben próbáljuk meg elkerülni a tócsákat, mivel nem tudhatjuk, hogy milyen a felszín alatti víz mélysége. A felnik közepe segítséget nyújthat, ez lehet azt a vízmélységet jelző pont, melyen még átkelhetünk nagyobb gond nélkül. Az ajtók vonalát elérő víz már a veszélyzóna, érdemes megpróbálni elkerülni! Ha ismeretlen méretű víz van előttünk, és van rá lehetőségünk, inkább forduljunk meg és keressünk másik útvonalat.

Amennyiben erre nincs lehetőségünk és mégis belehajtanánk egy mélyebb tócsába, ahol elakadunk, állítsuk le a motort minél gyorsabban. Legrosszabb esetben egy mély tócsa vagy átfolyás vizéből a kocsi levegőrendszere vizet szív be, ami bejut az égéstérbe és megakasztja a dugattyút, meghajolhat a hajtókar is, amik azonnali motorhalálhoz vezethetnek. Fontos megjegyeznünk azt is, hogy ne indítsunk rá, ha víz érte a szívócsonkot, mert azt a vízkárt nem fedezi a biztosító!

A motortéren kívül az utastérbe is bejuthat a víz, ami egyáltalán nem tiszta! A földre lehulló csapadékból kialakuló villámárvizek és folyamok összeszednek mindent az utcáról, kezdve a kutyaürüléktől és szeméttől, az esetlegesen túlcsorduló csatornavízig. Ezek egyvelege fertőzések és baktériumok tömkelegét tartalmazhatja, plusz a kellemetlen foltokat és szagot is hagyhat, amit hónapokba is telhet, mire sikerül kipucolni a kárpitból.

Ha kénytelenek vagyunk egy elárasztott területen hagyni az autót, például pincegarázsban vagy mélyen fekvő területen, áramtalanítsuk, csatlakoztassuk le vagy szedjük ki az akkumulátort! Attól nem kell tartani, hogy az akku megrázna minket vagy a környezetünkben bárkit, még hibrid vagy elektromos autó esetén sem, ha víz éri, ugyanakkor járművünk elektronikájában egy, a kelletlen helyre beszivárgó nedvesség által okozott zárlat komoly károkat okozhat.

Mit tegyünk, ha komolyabb víz érte autónkat?

Ha elakadtunk a vízben, ne próbálkozzunk magunk kihajtani onnan, hívjunk autómentőt. A szerviz érdemes és ajánlott is, hisz több helyen profi infralámpás módszerrel is dolgoznak, mellyel gyorsabban és biztonságosabban ki tudják szárítani autónkat, mint azt otthoni módszerrel magunk bármikor is megtehetnénk.

Legrosszabb esetben, ha víz érte a járművet, forduljunk a biztosítóhoz. Ilyenkor azonban észben kell tartanunk, hogy a biztosító elvárja, hogy kellő körültekintéssel üzemeltessük a gépünket és egy mély tócsában történő elakadás vagy egy vízfolyáson történő sikertelen áthajtás következtében okozott kárra megtagadhatja a kifizetést hanyagságra vagy szándékos károkozásra hivatkozva.

(Borítókép: Árvíz Hollandiában 2021. július 15-én. Fotó: Patrick van Katwijk / BSR Agency / Getty Images)