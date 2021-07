A felhőbe költözteti a PC-t a Windows 365

Augusztus 2-án elindítja felhőalapú PC-szolgáltatását a Microsoft. A Windows 365-tel az előfizetők augusztustól Windows 10, ősztől pedig Windows 11 rendszert használhatnak lényegében bármilyen eszköz böngészőjén át, az általuk választott virtuális konfigurációban. A Windows 365 csak a céges előfizetők számára lesz elérhető, magánszemélyeknek egyelőre nem.

A Windows 365 egy egyszerűen használható, bármilyen platformról elérhető virtuális számítógép szolgáltatás. A bejelentés alapján Android tabletekről és iPadről, illetve Windows, Mac és Linux számítógépekről is simán működik majd a böngészőn vagy a Remote Desktop alkalmazáson keresztül.

Az egész szolgáltatás az Azure Virtual Desktop virtuális asztali infrastruktúra (VDI) platformjára épül. A Windows 365 projektmenedzsere, Scott Manchester az Engadgetnek elmondta, az Azure előfizetőiknek 80 százaléka harmadik félhez fordult a virtuális számítógépek telepítése és a rendszerek kezelése miatt, s nagy igény mutatkozott arra, hogy mindent egy helyről, a Microsofttól kapjanak meg. Ez hívta életre a 365 projektet az Azure mellé, mely továbbra is megmarad, nem lesz kukázva.

Nem véletlen, hogy a felhőalapú Windows egyelőre csak vállalati ügyfelek számára elérhető. A megoldás költséghatékonyabb, hisz olcsóbb hardveren is könnyedén használható így egy adott szoftver; könnyebben menedzselhető a szoftveres környezet vállalati szinten; egy eszközről több munkavállaló is használhatja saját virtuális számítógépét és távolról is könnyebben végezhető vele a munka, hisz bármikor, bárhonnan hozzáférhető a céges munkakörnyezet.

Andrew Hewitt, a Forrester Research elemzője szerint az új szolgáltatás megvédheti a Microsoft első helyét az iskolai és vállalati szektorban a Google ChromeOS rendszerével és az Apple-el szemben.

Cégmérettől függetlenül, tehát az egyszemélyes vállalkozásoktól egészen a több ezer alkalmazottat foglalkoztató vállalatokig elérhető lesz a Windows 365, aminek árazása egyelőre nem nyilvános. Az biztos, hogy a szolgáltatás előfizetéses rendszerre épül majd, de az augusztusi indulásig a Microsoft nem fogja közölni a díjakat.

Az is biztos, hogy az előfizetői díjakat nagyban meghatározzák majd az igényelt virtuális gépek hardver konfigurációi.

A redmondi cég a virtuális gépekhez rendelhető erőforrásokat a processzorok számában (induláskor maximum 8 vCPU), a RAM mennyiségében (induláskor maximum 16GB) és a háttértárban (induláskor maximum 512GB) szabja meg. Manchester az Engadgetnek elmondta, tesztelik az erősebb hardvert és a dedikált grafikus gyorsítók használatát a virtuális gépekkel a jövőre nézve.

A Microsoft ígérete szerint a Windows 365 instant boot élményt fog biztosítani és folyamatos mentéseket készít majd használat közben a virtuális gép állapotáról. Így bármikor visszanyúlhatunk egy véletlenül törölt fájlért, és gördülékenyen válthatunk például az iPad saját rendszere és a virtuális Windows között.

A felhőalapú PC-k védelmét a Microsoft a Nulla bizalmon elvén alapuló hálózati hozzáférést (Zero Trust Network Access) használó architektúrával, minden bejelentkezéskor többfaktoros belépési azonosítással és a hálózaton áthaladó minden adat titkosításával oldaná meg.

A demó alapján a felhőn keresztül működő Windows nem sokban tér el attól, amit lokálisan futtat egy számítógép. Az említett bemutatón internetböngészést és általános alkalmazásokat futtattak, illetve videót streameltek. Utóbbit Manchester elmondása szerint képes a Windows 365 virtuális számítógépe lokálisan renderelni, majd az adatot a felhőalapú gépnek visszaadni, így nem maradnak észrevehető késések és akadások.

A virtuális gépek a Windows 365 weboldalán keresztül lesznek elérhetők, az oldal augusztus 1-től, a szolgáltatás 2-től aktiválódik.