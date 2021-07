A 80 év felettiek felénél hatástalan a Sinopharm egy magyar kutatás szerint

A korral együtt jelentősen csökkenhet a védettség a Sinopharmmal oltottak körében a Covid–19-megbetegedéssel szemben – állapította meg a Sarkadi Balázs akadémikus és Ferenci Tamás biostatisztikus vezette kutatócsoport most publikált vizsgálata.

A tanulmányban, amelyet a HVG publikált, a szerzők kiemelik: ez az első nagy mintán, laboratóriumi körülmények között végzett ilyen kutatás publikációja. Mindez pedig azért is hiánypótló, mivel a világ több mint 50 országában engedélyezték a kínai vakcina használatát, mégis a lakosság bizonyos köreit érintően kevés információ áll rendelkezésre annak hatásosságáról.

A kutatásban 450 alany vírusneutralizáló antites-titereit vizsgálták meg. A kutatók megállapítása szerint a nem és az idő kevéssé befolyásolja az antitestek jelenlétét, az életkor annál inkább: amíg az 50 év alattiak esetében az antitestek a vizsgált személyek 90 százalékánál jelen voltak, a 60 év felettiek 25 százalékánál, a 80 év felettiek felénél egyáltalán nem indult be az antitesttermelés,

60 éves korban pedig már a vizsgált alanyok 60–75 százalékánál alacsony antitestszámot állapítottak meg.

A kutatás arra is emlékeztet, hogy Magyarországon több mint egymillió ember kapta meg június végéig a kínai vakcinát, több mint felük (az első adagot megkapók 54,1 százaléka) közülük időskorú volt. A vizsgálatban részt vevők 84,4 százaléka férfi volt, 98,4 százalékuk még nem töltötte be a hatvanat, és mindegyikük egészséges volt (ennek definíciója sem derült ki a vizsgálati anyagból – emelte ki a most megjelent tanulmány).

Jelentős veszélyt hordoz magában az, hogy ha az antitesttermelés hiánya gyengébb védelmet jelent a betegség ellen, miközben a Sinopharmmal oltott idősek úgy érezhetik, és úgy tekintik őket, mint akik védettek a Covid–19-fertőzés ellen, a hamis ígéret ugyanis hozzájárulhat a betegség terjedéséhez a nagy mértékben sérülékeny csoporton belül

– állapítják meg a szerzők.