Kiderült, hogy mi volt a vaskori mocsári múmia utolsó vacsorája

A tollundi férfit még 1950-ben a dániai Jyllandban, a Bjældskovdal tőzegmocsárban találták meg. A korai vaskorban (Kr. e. 4. század) élhetett, és 40 éves kora körül akaszthatták fel – vélhetően egy vallási szertartás keretében –, és ezután került a mocsárba, amely konzerválta a holttestet.

A lelet olyan jó állapotban maradt fenn, hogy még a férfi utolsó étkezését is rekonstruálni lehetett, mivel a gyomra azt már nem teljesen emésztette meg. Utoljára vadon termett gyümölcsökből és magvakból készített, összesen 19 különféle növényből – többek közt árpából, lenmagból és keserűfűből – álló kását evett.

Legalábbis ezt gondolták eddig a kutatók.

Egy újabb vizsgálat ugyanis rávilágított arra, hogy a növényi összetevők mellett öt különböző halfélét és tojást is tartalmazott a férfi utolsó vacsorája. Továbbá a kutatók olyan fehérjéket is találtak a szervezetében, amelyek a feltételezésük szerint bélférgektől, galandférgektől vagy ostorférgektől származhattak, vagyis a férfi testében valószínűleg voltak élősködők a halála előtt.

A kutatók szerint a fenti étrend részben tükrözheti a vaskorban megszokott étkezési szokásokat, de az is lehet, hogy a rituálék áldozataival szándékosan etettek ehhez hasonló dolgokat. Az, hogy az áldozatok növényi magvakat fogyasztottak, lehet például a korszak egyfajta termékenységi rituáléja is. A férgek jelenlétét viszont annak tudják be, hogy a férfi vélhetően nyers vagy nem teljesen átsült húst evett a halála előtti időben.

Az elemzés rávilágított arra, hogy a jövőben érdemes lehet alaposabban is kielemezni a mocsári múmialeletek gyomortartalmát is, mert ennek nyomán többet megtudhatunk arról, hogy pontosan hogyan éltek és mivel táplálkoztak az emberek a vaskorban.