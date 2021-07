Balesetek és bűnesetek közvetítéséért fizetne egy app

New Yorkban és Los Angelesben kétszáz és kétszázötven dolláros napidíjjal próbál beépített embereket szerezni névtelenül a Citizen nevű közösségfigyelő applikáció. Az ellentmondásos program korábban Vigilante néven próbálkozott, akkor kidobták az App Store-ból.

A Citizen, korábbi nevén Vigilante egy közösségi jelentéseken alapuló közösségfigyelő app. Lényege, hogy egy adott városban vagy a szűkebb környéken az ott élők jelezhetik az appon keresztül, ha közúti balesetet, valamilyen bűntényt látnak, tűz üt ki az egyik házban, szóval bármi, a többi lakót vagy arra járót potenciális veszélynek kitevő esemény történik.

Az alkalmazásba fotókat, videókat, élő közvetítéseket lehet közzétenni a helyszínről, a többi regisztrált telefonjára pedig ilyenkor vészjelző értesítés érkezik. Az app 2019-ben emiatt erős kritikát kapott New York városának egyik tanácsosától a médiában, ugyanis szerinte feleslegesen generált félelmet a város lakóiban a riasztásos értesítésekkel,

miközben a valódi bűncselekmények száma történelmi mélypontra süllyedt.

De nem ez volt az egyetlen alkalom a Citizen története során, amikor valamilyen botrány alakult ki körülötte. 2016-ban az Apple kitiltotta alkalmazásboltjából, miután egy héttel megjelenése után az alkalmazás rasszista módon kategorizált egyes New York-i környékeket, illetve használói fizikai erőszakra buzdítottak, amivel megszegték az Apple felhasználási feltételeit. Egy évvel később kerülhetett vissza csak az alkalmazás más néven az App Store-ba, illetve indult el Android rendszeren is a terjesztése.

Idén májusban pedig az alkalmazást fejlesztő cég vezérigazgatója, Andrew Frame adott ki harmincezer dolláros vérdíjat egy gyújtogatás gyanúsítottjára az appon keresztül, illetve uszította a felhasználókat arra, hogy keressék meg a férfit, akiről később kiderült, hogy ártatlan. A Los Angeles-i rendőrség az ügy után sajtótájékoztatót tartott, ahol azt állították, hogy az alkalmazás „katasztrofális” minőségű, és csak megnehezíti a hivatásosok munkáját.

Botrányoktól függetlenül továbbra is milliós számban használják az appot az emberek, aminek következménye, hogy egy hónappal ezelőtt egy családi összejövetelt riasztottak mint harminc felfegyverzett emberből álló, támadásra kész bandát San Francisco környékén.

Most a Citizen névtelenül online álláshirdetésekben keres embereket, szúrta ki a New York Post, akik magukat egyszerű városi polgárnak kiadva nyolc-tíz órán keresztül járnák New Yorkot, illetve Los Angelest, és élő közvetítéseket készítenének a balesetekről.

A napidíj New York esetén kétszáz, Los Angelesben kétszázötven dollár.

A gond az, hogy az alkalmazáson belül sincsenek jelezve ezek a fizetett dolgozók, hanem egyszerű, aggódó polgárként jelennek meg. Ezzel pedig átveri az alkalmazás azokat, akik tényleg aggódó polgárként regisztrálnának, ezzel pénzt spórolva, illetve nyerne a Citizennek. Az alkalmazás szóvivője szerint azzal, hogy beépített embereket alkalmaznak, a felelősségteljes közvetítésre tanítják a felhasználói közösséget.

A Citizen dolgozóit kiküldhetik az olyan helyzetektől kezdve, mint amikor egy kutyát bezárva hagynak egy parkoló autóban az olyanokig, amikor egytöbb emeletes ház ég. Feladataik közé tartozik az élő közvetítés és a kiérkező hatóság interjúztatása. A Citizen ezt követően megoszthatja a sajtóorgánumokkal a közvetítéseket, de azt állítják, nem adják el a videókat, se pedig a hozzájuk tartozó szerzői jogokat másoknak.

A program jelenleg harminc városban működik az Amerikai Egyesült Államok területén, és hétmilliónál is több regisztrált felhasználója van.