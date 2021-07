Sorra buknak le a spermájukkal gyógyító orvosok

Az egyre szélesebb körben elérhető és egyre többek által használt családfakutató és DNS-vizsgálatot ígérő weboldalak, mint például az ancestry.com vagy a 23andme révén nagyon nagy meglepetések érthetik a friss felhasználókat. Ezeken az oldalakon rendelhetünk DNS-minta-adására szolgáló kiteket, melyeket visszaküldve a labor elvégzi a megrendelő genetikai vizsgálatát. Vannak, akik azért szeretnének ilyet, hogy esetleg nem ismert, örökletes betegségeikről szerezzenek tudomást, és vannak, akik családfájukat szeretnék jobban megismerni, esetleg távoli rokonaikat felkutatni. Így tett például Kristen Finlayson is Arizonában. A Tucson Local Media tudósítása szerint a hölgy egyrészt szerette volna megtudni, hogy van-e valamilyen betegségre genetikai hajlama, másrészt úgy gondolta, hogy Mexikóban lehetnek távoli rokonai, akiket ezúton szeretett volna felkutatni.

Jé, mennyi féltesó!

Rokonokat talált is, de nem úgy, ahogy várta. A rendszer ugyanis azonnal feldobott neki egy féltestvért, akiről semmit sem tudott előzőleg. De a gének nem hazudnak, egyértelmű volt: az illető Kristen fiútestvére, apjuk azonos, tévedés kizárva. Nemsokára fény derült az apa kilétére is: James Blute, vagyis maga az orvos, aki a születését levezette. Nem sokkal később tíz újabb féltestvérét fedezte fel a rendszer. Ezután természetesen édesanyjához fordult, akit óriási meglepetésként ért a dolog. Emlékezett az orvos nevére, akihez meddőség miatt járt kezelésre. Arról azonban nem tudott, hogy

orvosa saját spermájával termékenyítette meg, ahogyan a többi páciensét is.

Itt még nincs vége: Kristen testvére, Anthony is elvégezte a DNS-tesztet, és kiderült, az ő apja is édesanyjuk orvosa. Ezek után az orvos legitim, saját házasságából származó gyermekei is tudomást szereztek a dologról, vagyis arról, hogy van legalább tíz féltestvérük. Kristen pert indított az orvos ellen, de csak magánváddal – jelenleg csupán kártérítésért ácsingózhat, az orvost nem tudják büntetőjogi felelősségre vonni, Arizonában ugyanis nincs erre vonatkozó törvény.

Beteg lettem a dologtól. Az egész életem megváltozott

– ezt Kristen édesanyja mondta, de hasonlóan érez maga az érintett is.

Mással is megtörtént

A bizarr eset, illetve esetsor nem egyedi. Sőt, egyre gyakrabban derül fény ilyen történetekre. Korábban semmitől sem kellett tartaniuk az elkövető orvosoknak. Az apasági perek többnyire indirekt bizonyítékok alapján, például vércsoportvizsgálat, illetve fizikai antropológia, vagyis hasonlóság alapján, de akkor is leginkább gyanú fennállása esetén indultak. A fent említett esetekben azonban teljesen gyanútlan volt a szenvedő alany, meg sem fordult a fejében, hogy orvosa ilyesmit tenne. Ma már azonban széles körök, gyakorlatilag bárki számára elérhetők, és nem is túlzottan drágák az efféle DNS-vizsgálatok.

A fenti oldalak már 100 dollár körüli áron kínálnak lehetőséget arra, hogy genetikai vizsgálatot végezzünk, így egyre több ilyen eset bukkan fel. Az Egyesült Államokban jelenleg 30 orvos ellen folyik per hasonló vádakkal, és ez csak nőni fog a jövőben. Akad az orvosok közt olyan is, akinek 75 gyermeke született ily módon.

Bűnesetekre is fény derül

Nem is olyan régen még szinte semmi nem szabályozta az orvostudomány ezen területét. 1955-ben például a mesterséges megtermékenyítés még hivatalosan házasságtörésnek minősült az USA egyes államaiban, így például Illinoisban. Ezért ilyesmit csak a legnagyobb titokban végeztek Amerikában, tulajdonképpen a 80-as évekig. Nemritkán még kórlapot sem vezettek az ezzel foglalkozó orvosok, indoklásuk szerint a donorok névtelenségének megőrzése céljából. Ez mára teljesen megváltozott. A betegek beleegyező nyilatkozatot írnak alá, melyben a beavatkozás minden részletéről tájékoztatni kell őket.

A közösségi oldalakon elérhető genetikai vizsgálatoknak persze van más előnye is. Több esetben is évtizedek óta megoldatlan bűncselekmények elkövetőit sikerült így lekapcsolni a szabad életről. Köztük a 74 éves Joseph DeAngelót, akit évtizedeken át csak a Golden State-i gyilkos néven ismert az amerikai közvélemény, majd 2018-ban, negyvenévnyi (!) keresés után sikerült elfogni. Őt végül 13 gyilkosság és 50 rendbeli nemi erőszak, illetve több betörés miatt ítélték el. A vesztét szintén a családfakutató weboldalak okozták. A nyomozók a tett helyén talált genetikai mintát feltöltötték az internetre egy ilyen, nyilvánosan elérhető adatbázisba, ami a tettes egy rokona DNS-ével egyezést mutatott, majd ennek alapján jutottak el a rendőrök a gyilkoshoz.

