Túl sok kütyüt vesznek, ezért állt le a kecskeméti Mercedes-gyár

Július 27-én jelentette a kecskeméti Mercedes-gyár, hogy három hétre leállnak a termeléssel beszállítói nehézségek okozta alkatrészhiány miatt. A hazai autógyár idén januárban, majd áprilisban már leállt egyszer, az anyacég pedig németországi üzemeiben júniusban csökkentett munkaidőt vezetett be, mert az Intel nem tud elég chipet szállítani.

Az autóipart globálisan sújtja a félvezetők hiánya, a Mercedes mellett a Ford is nagyon szenved. A rossz hír pedig az, hogy az Intel vezére szerint a helyzet a közeljövőben nem javul, Pat Gelsinger szerint 2023-ig is eltarthat a chiphiány.

A koronavírus okozta világjárvány következtében a szokásosnál jobban megnőtt a kereslet az elektronikai eszközök iránt, a PC-piacon például évek óta nem látott növekedést tapasztaltak. Számítógépek, tabletek az otthoni munkára és iskolára, tévék, konzolok, hangfalak a szabadidő eltöltéséhez, új okostelefonok. Mindent vásároltak az emberek, amit tudtak, ez pedig összhangban az internetes szolgáltatásokat nyújtó cégek növekvő megrendeléseivel, a gyártósorok (ideiglenes) leállításaival, a szállítási nehézségekkel és a készletek kiürülésével

olyan globális hiányt okozott a chipek piacán, amilyet még soha nem láttak.

Mivel az előbb felsorolt eszközök a processzor mellett kisebb-nagyobb chipeket használnak a működésükhöz, a gyártók nem tudták tartani az iramot a kereslettel. Ezt pedig az autóipar sínylette meg leginkább.

A modern autók elektronikája és beépített számítógépe ugyanis – akárcsak egy okostelefon vagy laptop – több félvezetőt használ. A chipgyártók azonban nagyobb hangsúlyt fektetnek a szórakoztatóelektronika üzletágába, mint az autóiparba, hiszen előbbi iránt van nagyobb kereslet. A tajvani TSMC például a teljes kapacitásának mindössze három százalékát fordítja az autókba kerülő lapkák legyártására, miközben 48 százalékot csak az okostelefonokra, úgy is, hogy a 2019-es állapotokhoz képest hatvan százalékkal növelték az autókba kerülő chipek gyártását.

Nem könnyíti meg az autóipar helyzetét az sem, hogy a TSMC több mint ötszáz klienssel rendelkezik, náluk gyártatja félvezetőit többek közt az Apple, az AMD, a Sony, a legtöbb androidos telefonban található processzort fejlesztő Qualcomm is, akik az autógyártókkal szemben tízmilliós, akár százmilliós számban adják le félvezetőkre a rendelésüket. Az Apple például az őszre várható új iPhone-okból kilencvenmillió darab legyártását rendelte el, de a negyedévet záró konferenciájukon Tim Cook vezérigazgató figyelmeztette a részvényeseket, hogy az ellátási problémák miatt három-négymilliárd dollártól eshet el a cég, mivel csak részben tudják kezelni a helyzetet.

Az Intel szerint két évig még gáz lesz, az AMD derűlátóbb

A Bloomberg szerint Pat Gelsinger, az Intel ügyvezető igazgatója a vállalat pénzügyi jelentésén azt mondta, a gyártási lánc végén továbbra is hatalmas kereslet van, és bár a mélyponton már túl vannak, a hiányon várhatóan az év második felére sikerül felülkerekedni. Ahhoz viszont, hogy maximálisan ki tudja szolgálni az Intel a keresletet, lehet, hogy 2023-ig várni kell.

Gelsinger állítása egybevág azzal, ahogy a gyártók reagáltak a 2020-as eseményekre. Az amerikai és európai piacokon is több új gyár és gyártósor felhúzását kezdték meg. Ezeknek a megépülte és üzembe állítása nem egyszerű és nem is gyors. A napokban jelentek meg olyan hírek is, amelyek szerint az Intel egy korábbi bérgyártóval szerződhet újra, hogy úrrá legyen a chiphiányon.

Prioritásként továbbra is a szórakoztatóelektronikát, azon belül főleg a PC-t kezelik.

A személyi számítógépek piacán a nyár vége, ősz eleje a legmozgalmasabb hónap, ugyanis a munkához és iskolához visszatérő emberek ilyenkor mutatják a legnagyobb igényt az új eszközök iránt.

Lapkafronton az Intel legnagyobb ellenfelének számító AMD elnöke, Lisa Su kevésbé borús előrejelzést adott a pénzügyi negyedév végén. Az AMD szerint 2022-re sikerül az általános chiphiányt enyhíteni, a hatékonyabb gyártástechnológiáikkal pedig ki fogják tudni szolgálni az igényeket.

Az AMD pozitívabb jövőképének a konzolosok örülhetnek a legjobban, hiszen ha sikerül az ellátási hiányt leküzdeni, végre rövidülhetnek a várólisták az AMD Zen 2 és RDNA2 architektúráját használó PlayStation 5, Xbox Series X/S ellátásában és talán a Valve Steam Deck sem több hónapos előrendelésre lesz csak kapható.

(Borítókép: Gyártósor a Mercedes-Benz kecskeméti gyárában 2015. január 20-án. Fotó: Ujvári Sándor / MTI)