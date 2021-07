Üzenetet küld a jövőbe a NASA

A tervek szerint 2021. október 16-án startol majd a NASA Lucy névre keresztelt űrszondája, melynek segítségével az emberiség a Jupiter és a Nap környékét ismerné meg jobban, emellett pedig üzenetet küldene a jövő embereinek.

A Lucy küldetése során a Jupiter gravitációs fogságában keringő trójai aszteroidákat térképezi majd fel 2023-ig, ezt követően pedig a Nap körül keringő pályára áll a kisbolygók között. Itt pedig több ezer, akár millió éven keresztül is megmarad majd a NASA tervei szerint, így időkapszulaként is hasznosítják.

Az űreszközre felkerült plakettel a jövő asztrológusainak és embereinek szeretne üzenni a NASA. Erre az űrszonda kezdeti keringési pályájának rajza mellett olyan híres személyek gondolatai kerültek fel, mint Albert Einstein, az irodalmi Nobel-díjas Isiguro Kazuo, Martin Luther King Jr. vagy a Beatles zenekar tagjai.

A NASA szondája nevét az Afrikában talált, Lucy névre keresztelt ősembermaradványokról kapta, mivel a kutatók reményei szerint olyan jelentőségű eredményeket érnek majd el az űreszközzel, mint amekkora az antropológiában „hiányzó láncszem” néven emlegetett Lucy csontjainak felfedezése volt, írja az Űrvilág. Az ősembermaradvány Lucyt pedig a Beatles egyik daláról, a Lucy in the Sky with Diamonds című szerzeményről nevezték el, ezért került az együttes tagjaitól is egy-egy gondolat az űrszondán elhelyezett táblára.

Nem ez az első alkalom egyébként, hogy ilyen üzenetet küld a NASA az űrbe. A Pioneer és a Voyager szondák például az emberiség üzenetét közvetítő plakettet, illetve hanglemezt visznek magukkal a mélyűrbe, melynek segítségével egy, az űrszondát felfedező idegen civilizáció képet alkothat az emberiségről. A Lucy viszont a tervek szerint soha nem hagyja majd el a Naprendszert, s üzenetét a jövő generációi fogják majd megtalálni.

(Borítókép: A Lucy-küldetés látványrajza. Fotó: Richard Menchaca / Southwest Research Institute / NASA)