Japán íz(c)unami Budapesten

Tsuki Chai – ez állt a névjegykártyáján annak a kínai hölgynek, akit a nürnbergi játékvásáron ismertem meg. Nem próbáltam felvilágosítani róla, hogy kiolvasva a nevét, ez magyarul mit jelent, mert még a szexizmus bélyegét sütötte volna rám.

Most megint szembe találkoztam egy tsuki dologgal, és még a chai is némileg stimmel. Európa keleti felén ugyanis nálunk nyílt először matcha teabár, amelyet némiképp a hazai ízléshez igazítva cukrásztermékekkel is kiegészítettek. Igaz, nem kínai, hanem japán, de a japánok is Kínából vették át a teakészítés tudományát.

Ami pedig a matchát illeti, azt mondják, egyetlen adag 10–15 hagyományos zöld tea egészségre gyakorolt hatásával ér fel.

A matcha az egyetlen olyan zöld tea, ahol a legfiatalabb, egész tealevelet elfogyasztjuk, valamint az szüretelés előtti beárnyékolásnak köszönhetően még jobban megőrzi értékes tápanyagait, rengeteg krolofilt és L-theanint termel, melyek együttese adja meg a lágyabb, édesebb úgynevezett unami ízvilágot

– mondta el az Indexnek Rajzó-Kontor Kornélia teamester, aki Japánban sajátította el a teaszertartás művészetét.

Most, hogy már az unamiról tudjuk, micsoda, eláruljuk azt is, hogy a tsuki japánul hatást, illetve szerencsét jelent, az pedig csak – cukrászdai hasonlatnál maradva – hab a tortán, hogy magyarul kimondva mindenkinek összefut a nyál a szájában.

Az ötletgazda Almásy Gyula több mint két éve tervezte már a hazai matcha-Mekkát – ennyi idő kellett ahhoz, hogy kidolgozza a koncepciót, kitalálja és kifejlessze azokat a desszerteket és italokat, amik az üzletben kaphatók. Üzlettársaival együtt két hétig járta Japánt, hogy a megfelelő matchát felkutassák, még teaültetvényen is dolgoztak, hogy mindent megtudjanak a zöld aranynak is nevezett teaőrleményről.

A mi helyeink Közép-Európa első tematikus matchabárjai, amelyek célja, hogy különleges környezetben mutassák be a vendégeknek a japánok zöld aranyát. Mi három prémiumkategóriás matchaporral dolgozunk – a legdrágábból készül a tea, a kevésbé drága, de még mindig kimagasló minőségű por az italokba kerül, a culinary pedig a süteményekbe

– magyarázta el a tulajdonos.

Annyi bizonyos, hogy a klorofillnak köszönhetően egyedi, semmivel össze nem téveszthető vibrálóan zöld színe van, akár a smaragdnak. A japán füveskönyv szerint a matcha egyszerre tölt fel energiával, segít a koncentrációban és relaxációs hatása van az elmére. Úgyhogy miként a hajdani dal szólt: „igyunk tehát finom teát!”