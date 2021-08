Az Apple-vezér tényleg elküldte Elon Muskot a francba?

A Wall Street Journal újságírója, Tim Higgins által jegyzett Power Play: Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century című könyv állítja belső forrásokra hivatkozva, hogy 2016-ban, mikor a Tesla a Model 3 gyártási nehézségeivel küszködött, Musk felhívta Tim Cookot, az Apple vezérigazgatóját és felajánlotta neki, hogy az Apple felvásárolhatja a Teslát.

A sztori abból a szempontból meggyőzőnek tűnhet, hogy 2015 környékén kezdtek el pletykálni először arról, hogy az Apple saját autót fejleszt és gyárthat, így kézenfekvőnek tűnhet, hogy az autóipar iPhone-jának tartott Tesla neve szóba kerül. Musk anno még viccelődött is vele egy interjúban, hogy „akit a Tesla nem vesz fel, az megy az Apple autós részlegéhez dolgozni.”

Emellett igaz Higgins könyvének sztorijából, hogy Musk tényleg megkereste az Apple-t, ám az almás cég elutasította a találkozót. Ennek ellenére a könyv szerint Musk és Cook telefonon beszéltek egymással.

A könyv szerint Cook érdeklődött a Tesla felvásárlása kapcsán, ám amikor Musk kijelentette, hogy a tranzakció után igényt tart az Apple vezetői székére, Cook elküldte a dél-afrikai származású milliárdost melegebb éghajlatra.

A könyv megjelenése kapcsán Elon Musk Twitteren, az Apple pedig a Verge-hez eljuttatott közleményben tagadta, hogy ilyen beszélgetés megtörtént volna. Musk azt írta, soha nem találkozott vagy beszélt Tim Cookkal, ahogy egyébként 2020 decemberében is nyilatkozott, amikor először beszélt a Model 3 gyártásba kerülésének nehézségeiről.

Cookkal pedig idén áprilisban a New York Times készített interjút, melyben az Apple-vezér azt nyilatkozta a Tesla kapcsán, hogy még soha nem találkozott vagy beszélt Elon Muskkal, de csodálattal és tisztelettel figyeli a munkáját és az általa létrehozott cégeket.

A könyv szerzője állítja, hogy megkereste Muskot és az Apple-t is, ám sem a milliárdos, sem a cég nem akarta kommentálni a készülő könyvét, így a több forrásból származó vállalati pletykákból született meg a szóban forgó, publikált anyag.

Elon Musk annyival értékelte a Power Play (...) című könyvet, hogy teljes nonszensz, majd Twitteren hozzátette, nem csak kamu, de unalmas is.