Megjósolták a tudósok, ilyenek lehetnek a következő mutáns vírusok

A delta-variáns terjedése miatt a szakértőket egyre jobban foglalkoztatja, hogy a közeljövőben milyen új koronavírus-variánsok jelenthetnek meg. A tudósok több hipotézist is felvetettek: elképzelhető például az is, hogy az újabb variánsok csak enyhébb betegséget fognak okozni, de az sem lehetetlen, hogy „ítéletnapi variáns” érkezik.

A Huffington Post írásában Ben Neuman, a Texas A&M University virológusa kifejtette: minden alkalommal, amikor a vírus megfertőz egy újabb sejtet, lemásolja önmagát. Eközben – bizonyos esetekben – véletlenszerűen módosít a korábbi szerkezetében, lényegében ezeket a változásokat nevezzük mutációnak. A mutációk többsége azonban nem marad meg, és szépen lassan eltűnik, de egy másik részük megmarad és terjedni kezd.

A szakértő elmondta azt is, hogy a koronavírusok jellemzően a lassan mutálódó vírusok közé tartoznak, ehhez képest viszont tavaly év vége óta az újabb variánsok meglepő gyorsasággal jelentek meg és váltak dominánssá. Míg a koronavírusok általában havonta legfeljebb egy vagy két helyen mutálódnak, a variánsok sokkal több helyen megtették ezt:

az alfa-variáns például összesen 17 különböző helyen mutálódott – fejtette ki.

A feltételezések szerint az új vírusok azért tudnak ilyen hamar mutálódni, mert a fertőzések is sok ideig maradtak meg az emberek szervezetében.

A szakértők szerint az újabb és újabb variánsok kifejlődésének veszélye egész addig fenn fog állni, amíg a világ lakosságának jelentős része nem lesz beoltva.

Nem a most terjedő variánsok voltak az utolsók, amelyek kifejlődtek – figyelmeztetett Nathan Grubaugh, a Yale Egyetem epidemiológusa. Dirk Dittmer, az Észak-karolinai Egyetem virológusa pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a variánsok többsége az oltatlanok szervezetében fejlődik ki.

A delta fejlődhet tovább

Grubaugh azt is megjósolta, hogy milyenek lehetnek a közeljövőben kifejlődő variánsok. Szerinte ezek elsősorban a delta-variánshoz fognak hasonlítani,

de még annál is gyorsabban terjedhetnek, valamint a víruson korábban átesőket is nagyobb eséllyel fertőzik újra.

Ben Neuman is hasonló véleménynek adott hangot, elsősorban azért, mert világszerte a delta-variáns térnyerése látható, így magas az esélye annak, hogy abból fog létrejönni egy újabb mutáns vírus.

Sok betegség, de enyhébb tünetekkel?

Dirk Dittmer viszont azt is felvetette, hogy elképzelhető: az újabb variánsok csak enyhébb, a náthához hasonló betegséget okoznak majd. „A vírus célja az, hogy minél több embert megfertőzzön, és ehhez a legjobb stratégia, ha csak kevésbé súlyos betegséget okoz” – mondta. Nathan Grubaugh mindezt azzal egészítette ki, hogy az immunizáció terjedése miatt szintén arra lehet számítani, hogy sokkal többen lesznek betegek enyhébb tünetekkel.

A szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy a vírus változásával együtt a járványra adott válaszlépések változtatására is szükség lehet.

Ítéletnapi variáns, szteroidos delta?

Mindeközben a Newsweek hasonló témában írt cikkében azt írják, hogy a delta-variáns terjedése és dominánssá válása azt bizonyítja, hogy még az eddigieknél is durvább variánsok jöhetnek. Michael Osterholm, a Minnesotai Egyetem epidemiológusa szerint a delta-variáns által okozott járványhullám még a mostaninál is rosszabb lesz az Egyesült Államokban, és hamarosan drasztikusan nőni fog a kórházban kezeltek száma.

Akik eddig még nem kapták el a vírust, azok a következő hónapokban vélhetően átesnek majd a fertőzésen – mondta.

Jonathan Eisen, a Kaliforniai Egyetem biológusa arra emlékeztetett, hogy már most megjelent néhány olyan variáns, amely az Egészségügyi Világszervezet (WHO) figyelmét is felkeltette. Ezek közé tartozik az éta-, a kappa-, az ióta-, valamint a Peruban kialakult lambda-variáns, amelyről nemrég mutatták ki, hogy még az oltás ellenére is jó eséllyel képes lehet megfertőzni az embereket.

A szakértő szerint egyelőre még nem lehet megmondani, hogy ezek a variánsok mennyire lesznek veszélyesek, de ennek láttán el kell azon gondolkodni, hogy a jövőben milyen új, veszélyes variánsok fejlődhetnek ki, illetve hogy az emberi testnek mely szerveit tudják majd megtámadni az új vírusok.

Lesz olyan ítéletnapi variáns, amely ellen nem véd az oltás, futótűzként terjed és még több embert fertőz meg súlyosan, mint az eddigiek?

– teszi fel a költői kérdést a szakértő, hozzátéve: szerinte is kicsi ennek a valószínűsége, de egyáltalán nem kizárható.

A következő variáns egy szteroidokkal teletolt delta lehet

– fogalmazott képletesen ugyanezzel kapcsolatban Michael Osterholm.

