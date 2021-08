Összeomlás szélén a kórházak Floridában

Az Egyesült Államok keleti partján, Florida államban az összeomlás szélére kerültek a kórházak. A Covid-ban szenvedő betegek soha nem látott számban lepték el a kórházakat, a kezelésre szorulók száma felülmúlja az eddig tapasztalt csúcsot, ami tavaly nyáron detektáltak az orvosok.

A mostani esetek száma a 2020 július 13-án észlelt rekordot is 13 százalékkal múlja fölül. A kórházi osztályokat ellepték a koronavírus fertőzésben szenvedő betegek, ezért nem jut hely semmilyen más betegséggel érkező páciensek kezelésére. A műtők leálltak, egyáltalán nem, vagy csak akadozva tudják például a balesetet szenvedők sérüléseit megoperálni. Akadozik azonban a Covid betegek ellátása is. Az állam kórházinak nagy részében, mintegy 60 százalékukban kritikus szintű orvos és nővérhiány lépett fel. Ezért a kórházigazgatók fejvadász cégeket bíznak meg orvosok toborzására a többi államból.

A probléma, illetve a megoldás azonban nem ilyen egyszerű. Nemcsak Floridában van ugyanis krízis helyzet. Utah államban például díjmentesen KN95-ös, vagyis a kínai szabványnak megfelelő maszkokat kapnak a gyerekek az iskolaév kezdetére, a beoltatlan gyerekek tömeges fertőzésének megelőzésére. A Texas állambeli Houstonban a United Medical Center igazgatója, Jospeh Varon elmondása szerint

Az elmúlt 12 órában több beteget láttunk el mint az előző hónapban összesen!

"Ott tarunk, ahol tavaly nyáron" – folytatta. "A legszomorúbb az egészben az, hogy megelőzhető lett volna!" – tette hozzá Dr. Varon. A kórházi kezelésre szoruló betegek túlnyomó többsége ugyanis nincs beoltva a vírus ellen.

Mi állhat a gyors felfutás hátterében ?

Először is az Egyesült Államokban már domináló delta, korábbi nevén indiai variáns. Ez minden eddiginél fertőzőképesebb. Ezen felül, Biden elnök minden próbálkozása ellenére az ország lakosságának közel fele nincs beoltva, ami 166 millió embert jelent. Eközben Floridában nemrég teljes kapacitással, korlátozások nélkül megnyitott a Disney World, és megpróbálkoztak az óceánjáró üdülőhajók elindításával is. Az ország járványügyi intézete, a CDC ezt nem nézte jó szemmel, ezért válaszul az üdülőhajók üzemeltetői pereket indítottak a hatóság ellen. Eközben több floridai orvos, így Polly Dole is saját Facebook oldalán kér mindenkit, hogy oltassa be magát amíg nem késő.

A média egyáltalán nem túloz. Sőt !

– írja Facebook oldalán a floridai doktornő, aki megerősíti, hogy koronavírusos betegek fekszenek szinte minden kórházi ágyon, mások ellátására egyszerűen nem maradt hely. A doktornő saját és családja esetével mutatja a szerinte helyes irányt: mindkét iskolás korú lánya kapott már oltást koronavírus ellen.

(Borítókép: Egészségügyi dolgozók kezelnek egy beteget az Egyesült Államokban. Fotó: Angus Mordant / Bloomberg / Getty Images)