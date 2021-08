Az app, ami letaszította trónjáról a Facebookot

2020-ban az előző évhez képest nagyot lépett előre a TikTok. A Nikkei által készített felmérés szerint ugyanis világszinten a kínai videós app lenyomta a Facebookot, mint a legtöbb alkalommal letöltött applikáció. A TikTok világsikeréhez nagyban hozzájárul a hazai piac is. Ha Kínát kivesszük a képletből, a TikTok visszacsúszik a második helyre, a Facebook pedig marad a trónon.

A 2018 óta készített felmérésben érdekes még látni, hogy a felhasználók adatainak védelmére építő Telegram is javított a listán, ahogy egyre többet emlegetett téma lett az adatvédelem és a virtuális privát szféra.

A TikTok sikerét nagyban köszönheti a világjárványnak, a Nikkei szerint azzal, hogy otthonukba zárva töltötték idejük jelentős részét az emberek, a rövid videók és az élő közvetítések sokkal csalogatóbbak lettek.

2020 legtöbbször letöltött alkalmazásai:

Applikáció (származási ország) App típusa 2019-es helyezés 2020-as helyezés TikTok (Kína) Videómegosztó 4 1 Facebook (Amerikai Egyesült Államok) Közösségi média 2 2 WhatsApp (Amerikai Egyesült Államok) Üzenetküldő 3 3 Instagram (Amerikai Egyesült Államok) Közösségi média 5 4 Facebook Messenger (Amerikai Egyesült Államok) Üzenetküldő 1 5 Snapchat (Amerikai Egyesült Államok) Közösségi média 7 6 Telegram (Oroszország) Üzenetküldő 8 7 Likee (Kína) Videómegosztó 6 8 Pinterest (Amerikai Egyesült Államok) Közösségi média 11 9 Twitter (Amerikai Egyesült Államok) Közösségi média 9 10

A kínai fejlesztő és tulajdonos a TikTok mögött, a ByteDance az applikáció sikerét kihasználva újra azzal tervez, hogy bevezeti részvényeit a hongkongi tőzsdére, akár még ebben az évben a negyedik negyedévben, de legkésőbb 2022 elején. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, a ByteDance-nek el kell nyernie a kínai szabályozó hatóságok engedélyét, jelenleg a cég felülvizsgálaton megy keresztül. Kína az elmúlt hónapokban fokozni kezdte a hazai tech cégek feletti ellenőrzést, a Financial Times szerint a TikTok anyacégének az applikációval kapcsolatos adatbiztonsági aggályokat kell orvosolnia.

A TikTok és az adatbiztonság kérdése nem újdonság. 2020-ban Donald Trump elnök biztonsági kockázatokra hivatkozva rendeletben tiltotta be a TikTokot és a szintén kínai fejlesztésű WeChatet az Egyesült Államokban. A rendelet több mint fél évig érvényben volt, ám a TikTok csak pár napig volt elérhetetlen a Google és az Apple alkalmazásboltjában.

Az App Annie, az első alkalmazásboltokat vizsgáló piacelemző cég marketing menedzsere, Kin Csuzen a Nikkeinek azt mondta,

az emberek 2020-ban az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban már több időt töltöttek TikTokon a rövid videók nézésével, mint a YouTube-on.

A rövid videós tartalmak pedig továbbra is felfelé ívelő pályán vannak, a pár másodperces zenés, vicces videók egyre népszerűbbek lesznek és a trend 2021-ben sem lassul majd.

A TikTok részben erre reagálva új tartalommegjelenítési módot vezet be hamarosan. A Snapchat, Facebook, Instagram és tömérdek más közösségimédia-platformhoz hasonlóan a TikTokra is megérkeznek a sztorik, a csak 24 órán át látható, majd az idő letelte után eltűnő videók. Egyelőre a TikTok sztorijai tesztfázisban vannak, ha élesednek, az alkalmazás felhasználói felületén egy oldalsávban jelenhetnek meg és automatikusan törlődnek, ha letelt az egynapos időkorlát.

A sztorikra hasonlóan a normál TikTok videókhoz vagy az Instagram sztorikhoz, lehet majd reagálni, az egyelőre kérdéses, hogy a sztorikba feltöltött videókra lehet-e úgy reagálni, hogy az a tartalomfolyamban is megjelenjen. Az is kérdéses, hogy mekkora sikere lehet egy ilyen új funkcióknak. A Twitter is kísérletezett hasonlóval, de ott a bevezetés után nyolc hónappal a totális érdektelenség miatt ki is kapcsolták a sztorik funkciót. Igaz, a TikTok alapvetően vizuális platform, így jobb helyzetből indul a sztorikkal, mint a Twitter.

(Borítókép: Nasir Kachroo / NurPhoto / Getty Images)