„Nem hiszem, hogy nektek való ez a munka” – így rúgnak ki százakat egy neves cégtől

Meglepő stílusban közölte dolgozóival menesztésüket az xSolla ügyvezetője – írja a Gamesutra. Az oroszországi székhelyű cég a videójátékipar számára biztosítja a fizetési rendszert a free to play üzleti modellű termékekhez.

Az 500 fős dolgozói állományból 150 főnek is elégtelennek találta a teljesítményét egy az xSolla házi fejlesztésű algoritmusa.

Alekszandr Agapitov ügyvezető egy belső körlevélben a munkavállalók alacsony produktivitását és a munkahelyen való hiányos részvételt is a menesztés okai közt említette, hozzátéve:

Nem hiszem, hogy nektek való munkahely lenne az xSolla.

Az összes elbocsátott dolgozó nevét magába foglaló e-mailben az ügyvezető azt állította, hogy a vállalat több HR-es céggel is kapcsolatba került annak érdekében, hogy munkát találjanak a most menesztett kollégáknak, ahol az xSollánál is kevesebb elvégzett munkával jobban kereshetnek.

Az érintettek egyébként 4-6 hónapnyi fizetésüknek megfelelő végkielégítéssel távoznak a cégtől.

Agapitov – miután kiszivárgott a levele – azzal védekezett a leépítésekkel kapcsolatban, hogy az idei első félévben 40 százalék alá csökkent az xSolla bevételének emelkedése a tavalyi 80 után, és amíg az érték nem megy 40 százalék fölé.