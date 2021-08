Kijelző alá rejti a kamerát idei összehajtható mobiljában a Samsung

A phablet kategóriát megteremtő Note széria idén augusztusban új tag nélkül maradt, a helyette érkező összehajtható mobilok viszont kritikus hiányosságokat pótolnak és olcsóbbak lettek az elődökhöz, illetve a konkurenciához képest. Persze így sem nevezhetők olcsónak, hisz négyszázezer forintot kell fizetni a kisebb modellért is. De ha megnézzük, mennyibe kerülnek az iPhone Pro modelljei, vagy épp a Samsung saját igáslova, az S21 Ultra, akkor láthatjuk, hogy a gyártó próbálja az összehajtható mobilokat (Foldables) a mainstream felé tolni.

A cég piackutatás alapján állítja, a Galaxy Z család felrázta az okosmobil szektorban a vásárlói érdeklődést, a kereslet folyamatosan nő a termékkategória iránt. 2021-ben az előző évben gazdára talált mobilok háromszorosát, 6,5 millió összehajtható készüléket terveznek eladni.

Ahhoz, hogy ez a cél sikerüljön, a gyártó olyan hiányosságokat pótolt, mint a vízállóság kérdése, vagy a kisebb táblagéppé kihajtható Fold esetén az érintőceruza támogatás.

A Z Fold 3 és a Z Flip 3 lettek az első összehajtható mobilok, melyek elnyerték az IPX8 tanúsítványt, azaz valamilyen szinten vízálló szerkezetük.

Ebben a cikkben írtunk bővebben arról, mit jelent az IP tanúsítvány. A maximum, amit a félbehajtható újdonságok kibírnak, az másfél méter mélyen 30 perc édesvízben, de ezt azért nem érdemes kipróbálni, a garancia ugyanis nem terjed ki vízkárra. Attól viszont így már nem kell tartania a mobilok tulajdonosainak, hogy a medence partján a készülékre fröccsenő víz vagy a hirtelen lecsapó eső kárt tenne az eszközben.

A vízállóság kérdése egy olyan eszköznél, mely szó szerint félbe hajlik kritikus. A Samsung a mozgó részt, a zsanért belülről leszigetelte, a hajlítható nyomtatott huzalozású lemez (FPCB) ebben, egy számára kialakított, szigetelt gumijáraton köti össze a mobilok két egymásra hajtható oldalát. A zsanért korrózióálló bevonattal látták el, a telefon többi olyan pontját, ahol víz kerülhetne a házba (például hangszóró, ujjlenyomat-leolvasó), speciális tömítőanyaggal zárták le.

Amellett, hogy vízálló lett a ház, annak szerkezetét is megerősítették az előző generációhoz képest. A keret egy Armor alumínium névre keresztelt, a Samsung által fejlesztett megerősített alumínium ötvözetből készült, ami állítólag jobban bírja a strapát, mint a korábban használt anyagok.

Telefon is, tablet is, kicsit PC is

Már a tavalyi Z Fold 2-re is azt lehetett mondani, hogy három eszköz egy zsebben. Az idei Z Fold 3 ezt a gondolatmenetet viszi tovább, sokkal PC-szerűbb szoftveres kezelőfelülettel és az érintőceruza-támogatással.

Nagy hiányosságot pótolt a gyártó az S Pen támogatással a Z Fold 3 esetén. Igaz, hely nincs a készülékben egy érintőceruzának, mint ahogy a Note-ban volt, a Fold 3 két típusú ceruzát is képes kezelni. Van egy kisebb méretű, melyet kizárólagosan ehhez az eszközhöz terveztek és van egy nagyobb, az S Pen Pro, mely minden, az elmúlt három évben megjelent Samsung eszközzel használható. A kisebb méretű ceruza, egy hozzá tartozó tartóként is funkcionáló telefontok és egy fali adapter az előrendelőknek ajándékba jár.

Igen, a fali adapter és a fülhallgató a hétszázezres Fold dobozából is kimarad.

Az érintőceruza kifejlesztésében a japán Wacom vállalt idén is partnerséget, hasonlóan az elmúlt tíz évhez. A legfontosabb az érintőceruzán az újratervezett csúcsfelület, mely állítólag nem tesz kárt a puhább felületű belső kijelzőben, miközben minimális késleltetést és olyan pontosságot ígér, amit a Note készülékek is tudnak. Az érintőhegy rugalmasabb, a belső hajlítható üveg pedig egy speciális polietilén-tereftalát védőfóliával van ellátva, így állítólag a ceruza nem karcolja össze a belső panelt. Az írás a belső kijelzőn olyan, mint bármely klasszikus okostelefonon vagy táblagépen az írás egy érintőceruzával, bár a zsanér feletti hajtást továbbra is érezni a mobil közepén.

Szoftver terén új, hogy ezentúl előugró ablakokként jelennek meg az új menüpontok (például egy link megnyitásakor, vagy egy naptáridőpont beírásakor), így a nagyobb kijelzőt könnyebb lesz használni, kevesebbszer kell átnyúlni a kijelzőn a felhasználónak. A gyorsaságot segíti a továbbfejlesztett Multiview nevű funkció is, amivel a telefon szétosztja a kijelzőt, úgy hogy több használható információ jelenjen meg az alkalmazásokban, illetve több alkalmazást használhassunk egyidejűleg. Több ablakos nézetben egyszerűbben felcserélhetők az ablakok, bennük a megnyitott alkalmazásokkal, külön menüpont szolgál erre.

A gyári programok mellett a Google és Microsoft appjai is alkalmazkodnak ehhez, illetve a demó szerint például a Spotify is a tablet-szerű megjelenítésre vált, amint kinyílik a Z Fold belső kijelzője. Amennyiben a felhasználó minden programot így szeretne használni, a Samsung lehetőséget biztosít a személyre szabásra a Beállítások — Fejlesztői beállítások — Labs menüpont alatt, a fejlesztőknek pedig megnyitja a lehetőséget, hogy saját appjaikat kompatibilissá tegyék a több ablakos megjelenítéssel.

A belső kijelző teljes értékű kihasználására saját tálcát is kap a Z Fold Feladatkezelő néven, amely úgy viselkedik, mint a Windows PC-k esetén a tálca: mindig látható, rajta a kitűzött és megnyitott alkalmazások ikonjával, hogy azokat a felhasználó gyorsan elérhesse. A Samsungnak nem újdonság ennek használata Androidon, eddig azonban csak a DeX módban volt ilyen opció, normál használat közben nem. A tálca az összehajtható mobilon a PC-kkel ellentétben alapértelmezetten nem alul, hanem a kijelző jobb vagy bal oldalán jelenik meg, hogy a hüvelykujjal elérhető legyen.

Ha a készüléket félig kihajtva, a Hajlított módnak nevezett pozícióban használja a tulajdonos, a kijelző alsó része automatikusan átalakul vezérlővé, ahol a hangerőt, fényerőt, egyéb beállításokat éri el gyorsan a felhasználó, míg a kijelző felső felén a tartalom lejátszása történik. De videohívások során a felső kijelzőn mehet a hívás, az alsón pedig a prezentáció során megosztott tartalmakat láthatók, irányíthatók.

Hogy a felhasználó még többet lásson a nagyobb kijelzőn a tartalomból, a Z Fold 3 belső kamerája a kijelző alá került.

Egy 4 megapixeles szenzorról van szó, amely felett az átrendezett pixelstruktúrának köszönhetően megjeleníti a kijelző a tartalmat. Attól függően, hogy miként esik rá a fény és be van-e éppen kapcsolva a kijelző, látható, hogy hol van a kameraszenzor. A statikus hátterek mögött észrevehető, hogy hol bújik meg a kamera, viszont mozgás megjelenítése esetén a szenzor feletti pixelek elrejtik azt, így a teljes 7,6 hüvelyket betölti a megjelenített tartalom. A fénytörés látható, ám az előzetesen megtekintett demó készülékek alapján a képminőséget ez nem befolyásolja, szelfikhez és videóhívásokhoz is használható lesz a kijelző alá rejtett szenzor.

A kijelző az alá elrejtett kamera mellett az OLED panel fényereje, illetve a külső kisebb kijelző is említést érdemel a megjelenítők közül. A belső kijelző 29 százalékkal fényesebb, mint az előző generációé, a külső megjelenítő pedig megkapta a 120Hz-es képfrissítést, mint bekapcsolható opciót, hogy folyékonyabb legyen a görgetés és a megjelenítés.

Divatos darab

A Z Fold 3 egyértelműen a produktivitást helyezi előtérbe, ezzel szemben a Z Flip 3 a divatra fókuszál, forma a funkció felett.

A kagylótelefonokat idéző félbehajtható készülék ettől függetlenül az előző generációhoz képest frissült. A telefon háza kéttónusú dizájnt kapott, így a fekete részen a kijelző és a kamerák jobban beleolvadnak a hátlapba. A kijelző fényesebb lett, gyorsabb képfrissítéssel, a külső kis állapotjelző kijelző helyére pedig egy négyszer nagyobb került. Így, hasonlóan a konkurens Motorola Razr-hez, a Flip 3 külső állapotjelzője használható több értesítés egyidejű megjelenítésére, widgetek használatára, fizetéshez (ehhez valamikor később érkezik a Google Pay, de ahhoz az kell, hogy több magyar bank támogassa ezt a fizetési módot) és gyors reakciók is adhatók rajta keresztül. A kis kijelző az új funkciók mellett a felhasználó egyéniségének kifejezésére is szolgál, mondja a gyártó, ezért egyedi mintákat, képeket lehet beállítani a külső kijelzőre. Az egész nagyon hasonlóan működik ahhoz, ahogy az Always On Display funkció személyre szabása működik a Samsung többi telefonján.

A mobil hardverét frissítették, viszont az új dizájnon kívül a Fold 3-hoz viszonyítva sok újdonság itt nincs, a Flip 3 nagyon vagány külsővel rendelkezik, de nincsenek extra funkciók, amit az összehajthatóságnak köszönhet, hacsak az nem, hogy a telefon állványként is tud szolgálni a szelfikhez. Az érintőceruza támogatás innen kimaradt, ahogy a belső kamera sem került a kijelző alá. Szerencsére a ház itt is állja a vizet.

Galaxy Z Fold 3 és Z Flip 3 specifikációk:

Samsung Galaxy Z Fold 3 Samsung Galaxy Z Flip 3 Kijelző: Külső:

6,2 hüvelykes Dynamic AMOLED 2X

2268 × 832 pixel, 387 ppi

Fehér fényerő 1000 nit (peak 1500 nit)

120Hz-es adaptív képfrissítés

24:5,9 képarány



Belső:

7,6 hüvelykes Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex

2208 × 1768 pixel, 374 ppi

Fehér fényerő 900 nit (peak 1200 nit)

120Hz-es adaptív képfrissítés

22,5:18 képarány

S Pen Fold és S Pen Pro érintőceruza támogatás Külső:

1,9 hüvelykes Super AMOLED

260 × 512 pixel, 303 ppi

Fehér fényerő 935 nit





Belső:

6,7 hüvelykes FHD+ Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex

2640 × 1080 pixel, 425 ppi

Fehér fényerő 900 nit (peak 1200 nit)

120Hz-es adaptív képfrissítés

22:9 képarány Méretek és súly: Kinyitva: 128,1 × 158,2 × 6,4 mm



Összezárva: 67,1 × 158,2 × 14,4 mm a kijelző végén - 16 mm a zsanér legvastagabb pontján



271 gramm Kinyitva: 72,2 × 166 × 6,9 mm



Összezárva: 72,2 × 86,4 × 15,9 mm a kijelző végén - 17,1 mm a zsanér legvastagabb pontján



183 gramm Kamerák: Hátlapi:

12MP, f/2.2 ultraszéles (123°)

12MP, f/1.8 széles (83°), OIS, Dual Pixel AF

12MP, f/2.4 teleobjektív (45°), kétszeres optikai nagyítás, OIS



Fedlapi:

10MP, f/2.2 széles (80°)



Belső:

4MP, f/1.8 széles (80°), az átrendezett pixelstruktúrának köszönhetően a kijelző alá építve Hátlapi:

12MP, f/2.2 ultraszéles (123°)

12MP, f/1.8 széles (83°), OIS, Dual Pixel AF



Belső:

10MP, f/2.4, széles (80°) Hardver: 5 nanométeres Qualcomm Snapdragon 888 SoC (64 bit, 8 mag)

Két Nano SIM és egy eSIM

5G

12GB RAM és 256GB nem bővíthető UFS 3.1 belső tároló

12GB RAM és 512GB nem bővíthető UFS 3.1 belső tároló 5 nanométeres Qualcomm Snapdragon 888 SoC (64 bit, 8 mag)

Egy Nano SIM és egy eSIM

5G

8GB RAM és 128GB nem bővíthető UFS 3.1 belső tároló

8GB RAM és 256GB nem bővíthető UFS 3.1 belső tároló Akkumulátor és töltés: 4400 milliamperóra, két részbe osztva

25 wattos vezetékes töltés

10 wattos vezeték nélküli töltés

4,5 wattos vezeték nélküli visszatöltés 3300 milliamperóra, két részbe osztva

15 wattos vezetékes töltés

10 wattos vezeték nélküli töltés

4,5 wattos vezeték nélküli visszatöltés Biztonság: Arcfelismerés, PIN kód, bekapcsoló gombba integrált ujjlenyomat-leolvasó Arcfelismerés, PIN kód, bekapcsoló gombba integrált ujjlenyomat-leolvasó Ár: 699.990 forint (256GB)

729.990 forint (512GB) 399.990 forint (128GB)

419.990 forint (256GB)

Itt az első okosóra a Google és a Samsung közös rendszerével

A rendszert korábban már bemutatták, arról akkor írtunk az Indexen. Azonban konkrét eszközt egészen eddig nem láthatott a közönség, a Galaxy Watch 4 és Watch 4 Classic az első okosóra, ami a Google és a Samsung együtt fejlesztett rendszerét futtatja. A rendszer korábbiaknál magasabb hardverigénye miatt a régebbi Galaxy okosórák nem kapják meg ezt a rendszert, de azok is kapni fognak még biztonsági frissítéseket.

A közös fejlesztésű rendszernek hála az óra alkalmazásai integrálják a Google szolgáltatásait, így például az órában található iránytűvel navigálhatunk egy, a Google Térképen kiválasztott úti cél irányába. A Samsung több partnerrel dolgozik együtt, hogy hasonló integráció létrejöjjön, jelenleg 28 darab külső fejlesztőtől származó program működik együtt az óra rendszerével. Ezzel a gyártó szerint minden igényt lefednek, de a közeljövőben megnyitni tervezik a platformot több külső fejlesztő előtt is.

Mind a négy óra a Samsung saját fejlesztésű 5 nanométeren készülő Exynos W920 chipjét használja. 1,5GB rendszermemóriát és 16GB beépített tárhelyet kapnak, az új rendszerrel pedig a korábbi változatoknál gyorsabb és folyékonyabb működést ígérnek több program egyidejű használata alatt is. A tokozáson kívül az egyetlen különbség az órákban a forgatható, navigációra használható lünetta. A Classic verziókban ez megvan, a sima Watch 4 viszont marad a minimalista dizájnnál, amit csak érintéssel vagy rázással irányíthatunk.

Újdonság ugyanis, hogy mostantól gesztusokkal is vezérelhető az óra. Például elég megemelni a csuklót, hogy felvegye a hívást, vagy megrázni, hogy elutasítsa, illetve kopogtatáshoz saját parancsot is rendelhet a felhasználó.

Az órákban található gyorsulásmérő, barométer, giroszkóp, geomágneses érzékelő és fényérzékelő is. Az egészséget figyelő szenzorokat a gyártó egybe integrálta, ez a BioActive Sensor nevet kapta, amiben megtalálható az optikai pulzusmérő (PPG), az elektrokardiogram (EKG) és a bioelektromos impedancia mérő (BIA). Utóbbival testösszetétel mérést végezhetünk, ami alapján segít személyre szabott edzésgyakorlatokat választani az óra.

Bár a hardver képes rá, itthon nem lesz elérhető, hogy az órával végzett gyakorlatokat a Samsung okostévén megjelenítsük, ez az Egyesült Államok, Egyesült Királyság és Korea vásárlóinak privilégiuma marad egyelőre.

A Samsung az órákhoz rengeteg cserélhető szíjat (szilikon, bőr, sport) kínál, emellett az augusztus 27-i értékesítési start előtt rendelőknek egy hármas vezeték nélküli töltőt adnak ajándékba. A kisebb méretű órákban egységesen 247 mAh-s akkumulátor, a nagyobbakban pedig egy 361 mAh-s dolgozik, ezzel két napos üzemidőt ígér a gyártó.

A Watch 4 színeivel a fiatalabbakat célozza, van fekete, ezüst, zöld (44 mm) és rózsaarany (40 mm) verzió, ezzel szemben a Watch 4 Classic maradt a tradicionálisabb fekete és ezüst tokozásnál mindkét méretben.

Galaxy Watch 4 és Watch 4 Classic specifikációk

Galaxy Watch 4 Galaxy Watch 4 Classic Tokozás: 40 mm vagy 44 mm

Alumínium 42 mm vagy 46 mm

Rozsdamentes acél

Forgatható lünetta a rendszerben történő navigáláshoz Kijelző: 1,19 hüvelykes kijelző 396 × 396 pixeles felbontással (40 mm)



1,36 hüvelykes kijelző 450 × 450 pixeles felbontással (44 mm)



330 ppi 1,19 hüvelykes kijelző 396 × 396 pixeles felbontással (42 mm)



1,36 hüvelykes kijelző 450 × 450 pixeles felbontással (46 mm)



330 ppi Súly: 25,9 gramm (40 mm)



30,3 gramm (44 mm) 46,5 gramm (42 mm)



52 gramm (46 mm) Árak: 99.990 forint (Bluetooth 40 mm), 119.990 forint (Bluetooth + LTE 40 mm)



109.990 forint (Bluetooth 44 mm), 129.990 forint (Bluetooth + LTE 44 mm) 134.990 forint (Bluetooth 42 mm), 154.990 forint (Bluetooth + LTE 42 mm)



149.990 forint (Bluetooth 46 mm), 169.990 forint (Bluetooth + LTE 46 mm)

Új mobilokhoz új fülhallgató

Ha már a mobiltelefonok dobozából az alaptartozékok közül kikerült, a vásárló vehet magának a telefon mellé egy új vezeték nélküli fülhallgatót is. A Samsung Galaxy Buds 2 az alap felhasználói igényeket célozza meg, kis méretet, aktív zajszűrést és vállalható üzemidőt kínál.

Bluetooth 5.2-n keresztül képes csatlakozni, több készüléket is kezel egyszerre. A fülhallgatók mindössze 5 grammosak, a töltőként is szolgáló tok pedig 41,2 grammos.

Az aktív zajszűrést három mikrofon segítségével intézi a Buds 2, ezek közül a mikrofonok közül kettő kifelé, egy befelé figyel, ezzel egyenlíti ki a nyomást is a hallójáratban. A hangot egy 7 milliméteres, kétirányú driver adja, melyben külön mély- és magassugárzó dolgozik. A fülhallgatók amellett, hogy zenét képesek lejátszani és telefonálni lehet rajtuk keresztül, rendelkeznek gyorsulásmérővel és giroszkóppal is, amikkel sportolás közben mérhetjük például a megtett távot. És nem kell attól tartani, hogy az edzés közben az izzadság, vagy egy hirtelen lecsapó eső kárt tenne a készülékben, a Buds 2 ugyanis IPX7 szinten vízálló.

Került egy VPU hangérzékelő is a Buds 2-be, ami eddig csak a drágább modellekben volt elérhető. Ezzel beszédre aktiválódik a hangátengedő mód.

A fülhallgatókban 61 milliamperórás akkumulátorok vannak, a tok egy 472 milliamperórás teleppel van felszerelve. Az eszköz USB-C kábellel vagy QI vezeték nélküli töltővel tölthető.

Az 54.990 forintos ár a tavalyi Buds Próhoz képest kedvezőbb, de az aktív zajszűrős fülhallgatók piacán olcsónak már nem nevezhető, hisz már kevesebbért is beszerezhetők ANC-vel szerelt fülesek.

A Buds 2 is augusztus 27-től kapható, az előrendelők egy Galaxy Smart Taget kapnak ajándékba. A fülhallgató a Buds Live és a Buds Pro közé kerül a gyártó kínálatában, a 2019-ben bemutatott, az Index által is kifejezetten jó fülhallgatónak titulált Buds Plust vátja majd.

(Borítókép: Két Samsung Galaxy Z Flip 3, köztük egy Galaxy Z Fold 3 készülék. Bodnár Patrícia / Index)