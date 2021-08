A Covid lefolyása gyermekeinkben

Nincs túl messze a tanév kezdete. A hatalmas járványügyi információmennyiség nyomása alatt sok szülőben merül fel a kérdés: mi lesz a gyerekekkel? Ilyenkor persze nem árt kitekinteni a nagyvilágba, hátha tanulhatunk valamit abból, ahogyan mások jártak.

Az Egyesült Államokban a nálunk megszokottnál korábban kezdődik a tanév, és máris megvannak az első tapasztalatok. Georgia államban például négy iskolai körzet valamennyi iskoláját már be is zárták, és online oktatásra álltak át, néhány nappal az évnyitó után. Az új tanév első napjaiban ugyanis a fertőzések számának rohamos növekedését észlelték az iskolákban, az Associated Press tudósítása szerint. Jack Catrett szakfelügyelő szerint a tavalyi tanévkezdethez képest most jelentős különbség, hogy

a fertőzések nagy részét a gyerekek, nem pedig a személyzet körében észlelték.

Georgia államban jelenleg napi 5600 körüli új fertőzést azonosítanak, és az állam kórházai Floridához hasonlóan kezdenek kifogyni minden forrásból: ágyakból, lélegeztetőgépekből, de még oxigénből is. Utóbbiból azért, mert hiány van az oxigén szállításához megfelelően kiképzett sofőrökből is. Az állam iskoláinak jelentős részében ezért újra bevezették a kötelező maszkviselést. Brian Kemp kormányzó elmondása szerint bízik a szülők józan ítélőképességében, és reméli, hogy minden gyermek hamarosan megkapja a védőoltást. Ezt jelenleg (még) nem teszi kötelezővé, de mindenkinek ajánlja.

A fentiekhez nagyon hasonló helyzet állt elő Texas államban is, ahol a San Antonióban található főiskola és egyetem már ki sem nyit. Az intézmény a tanév első három hetében kizárólag távoktatási lehetőségeket kínál, ami később, a járványhelyzet függvényében módosulhat. Az államot jelenleg letarolni látszó delta variáns fényében erre azonban jelenleg kevés az esély, mármint a New York Times helyi tudósítója szerint.

Mit a helyzet nálunk?

A delta variáns megérkezett, de az Egyesült Államoktól eltérően itthon még nem az a domináns vírus. Ez azonban feltehetőleg csak idő kérdése. A szakmai szervezetek ajánlásai nem különböznek az amerikai CDC által kibocsátott alapelvektől: 12 éves kor felett gyakorlatilag mindenkinek ajánlott a koronavírus elleni védőoltás, mert annak bármilyen esetleges kockázata messze eltörpül a betegség rövid és hosszú távú következményeihez képest.

Mindez gyerekek esetében egy külön kórképet jelent. A gyermekekben a Covid lefolyása ugyanis más lehet, mint felnőttekben, ezért a BNO, vagyis a Betegségek Nemzetközi Osztályozása, vagy angol nevén ICD tavaly októberben új kódot vezetett be elsősorban erre, M35.81 néven. A gyermekeknél ugyanis hosszan tartó lázat, vérnyomásesést vagy akár a vérkeringés összeomlását, valamint több szervet, illetve szervrendszert (szívet és vérkeringést, gyomor- és bélrendszert, vesét, vérképző szerveket, bőrt, illetve idegrendszert) érintő tüneteket, továbbá a laborvizsgálatok során emelkedett általános gyulladásos markereket észleltek. A gyermekek immunrendszere általában erős és gyorsan képes reagálni, így körükben a halálos lefolyás ritkább, bár előfordul. Krónikus, több szervet is hosszan tartó gyulladás azonban kialakulhat és ki is alakul sok esetben.

ÉRDEKES MÓDON A FELNŐTTEKRE A COVID–19 SORÁN JELLEMZŐ LÉGZŐSZERVI TÜNETEK NEM JELENTKEZTEK MINDEN ESETBEN.

A gyerekeket jelenleg a Moderna és a Pfizer vakcinájával lehet védetté tenni, de csak 12 éves kortól. Az ennél fiatalabbak oltásának lehetőségét most vizsgálják a gyártók és a hatóságok, az engedélyek kiadására belátható időn belül sor kerülhet. Addig a védekezés lehetőségei jobb híján a maszkviselésben, szellőztetésben és a távolságtartásban merülnek ki.

A cikk szerzője allergológus és klinikai immunológus szakorvos, címzetes egyetemi tanár.

