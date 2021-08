Féltve őrzi titkait a Facebook, a kutatók ellen is fellépnek

Dörgedelmes e-mailt kapott a Facebooktól Matthias Spielkamp, az Algorithm Watch nevű nonprofit szervezet ügyvezető igazgatója, amelyben a techóriás perrel fenyegette meg. Haragjuk oka, hogy a szervezet bevetett egy böngészőbővítményt, amely lehetővé tette, hogy felhasználók – főként Németországból és Hollandiából – adatokat osszanak meg Instagram-aktivitásukról az algoritmusfigyelővel.

Miután a Facebook pert helyezett kilátásba, Spielkamp kénytelen volt leállítani az akciót, noha a Politicónak úgy nyilatkozott, hogy utólag sajnálja döntését:

Az akkor rendelkezésemre álló információk alapján, úgy gondolom, ez volt az egyetlen dolog, amit reagálhattunk. (...) Azok alapján, amit most tudok, lehet, másképpen döntöttem volna.

A Facebook tagadta a perrel való fenyegetőzést, ennek ellenére úgy tudni, az Algorithm Watch nincs egyedül: múlt héten a New York Egyetem három oktatójának profilját függesztette fel a technológiai óriás egy hasonló digitális eszköz miatt, ami lehetővé tette a felhasználók számára, hogy információkat osszanak meg a hírfolyamukban megjelenített politikai hirdetések típusairól a kutatókkal. A cég az Algorithm Watch és a New York Egyetem esetében is arra hivatkozott, hogy az efféle eszközök megsértik a szolgáltatási feltételeket azzal, hogy álláspontjuk szerint veszélybe sodorják az emberek magánéletét.

Az Algorithm Watch projektjének tavaly februári indulása óta felfedezték, hogy az Instagram algoritmusa a bikinit, illetve egyéb fürdőruhát viselő emberekről készült fotókat népszerűsíti nagyobb arányban a felhasználók hírfolyamaiban, a politikai bejegyzések esetében pedig a képeket tartalmazókat a többnyire szöveges bejegyzésekkel szemben. Matthias Spielkamp mindenesetre leszögezte, hogy a digitális információkat anonimizálták, és törölték az esetlegesen gyűjtött további adatokat.

A szervezet pénteken nyílt levelet küldött az Európai Parlamentnek, amelyben arra kérik őket, fogadjanak el olyan szabályozást, amely a Facebookot, a Twittert és a közösségi média egyéb szereplőit arra kötelezhetik, hogy hozzáférést biztosítsanak az ezzel kapcsolatos információkhoz. Az EU ugyanis épp egy, a digitális szolgáltatásokra vonatkozó törvény jogalkotási folyamatában van, terveik szerint azonban a vállalatok dönthetnének arról, mely szervezetek tekinthetik át a belső adatokat. Az algoritmusfigyelő azt szeretné elérni, hogy az adatokhoz való hozzáférést terjesszék ki más, közérdekű kutatásokat végzők számára is, beleértve a civil szervezeteket és az újságírókat.

Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor a törvényhozóknak és a szabályozóknak cselekedniük kell. (...) Itt az ideje a kötelező átláthatóságnak, már ami a politikai hirdetéseket és minden bizonnyal a hirdetéseket általánosságban illeti. És nemcsak a kutatók, hanem a szélesebb nyilvánosság számára is

– ezt már Laura Edelson, a New York Egyetem kutatója nyilatkozta a Politicónak. Ő egyike azoknak, akiknek profilját a Facebook a múlt héten felfüggesztette.