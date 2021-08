Újabb, zaklatás elleni védelmi vonalak jönnek az Instagramra

Az egyik legnépszerűbb közösségi app, az Instagram már eddig is több olyan védelmi funkcióval volt ellátva, amelyek az online zaklatástól próbálták védeni a felhasználókat. Most a Facebook által birtokolt Instagram újabb védelmi vonalakat vezet be, illetve bővíti az eddigi funkciókat.

Röviden az újdonságok a következők:

A felhasználó lehetőséget kap a privátban (DM) és kommentekben érkező üzenetek limitálására olyan emberektől, akik a felhasználót nem követik vagy csak nemrég követték be. A limithez időkorlátot is meg lehet adni, egy sportoló például a versenye után így letilthatja a neki címzett gyalázkodó üzeneteket.

Komolyabb, az Instagram közleménye szerint erősebb figyelmeztető üzenet akkor, ha valaki offenzív kommentárt fűzne egy képhez.

A Hidden Words (rejtett szavak) nevű funkció globálissá tétele. Ezt az Instagram idén áprilisban vezette be az Egyesült Államokban, bekapcsolásával a felhasználó megadhat olyan szavakat vagy kifejezéseket, amelyeket privát üzenetben vagy kommentben megtalál a rendszer , automatikusan törli azt, így nem jut el a zaklató üzenet a címzetthez.

Az üzenetek szűrése nem újdonság, eddig is volt hasonló funkció az Instagramon, a felhasználó által nem követett személyek üzeneteit és kommentjeit eddig is meg lehetett jelölni kéretlenként, vagy le lehetett tiltani teljesen. Az időkorláttal ellátott limit azonban már új, ezt az Instagram az Európa-bajnokságon, főként az angol válogatott színes bőrű focistáit ért rasszista támadások miatt vezette be.

A sértő kommenteket az Instagram eddig is szűrte, amennyiben a rendszer a közösségi alapelveknek nem megfelelő tartalmat talált, elrejthette vagy törölhette az adott hozzászólást. Az új, figyelmeztető ablakkal a rendszer még a komment elküldése előtt figyelmezteti a hozzászólás íróját, hogy sértő lehet a megnyilvánulás, ezért a rendszer elrejtheti, ha pedig többszörösen érzékel ilyen kommentet, az író fiókját is törölheti. A figyelmeztető pop-up után a felhasználónak ettől függetlenül lehetősége van arra, hogy változtatás nélkül elküldje az Instagram szerint sértő hozzászólását.

A Hidden Words funkció által szűrt üzenetek egy rejtett mappába kerülnek az app beállításaiban elásva. A felhasználók megadhatnak szavakat, emojikat, szókapcsolatokat is mint offenzív jelzőt, a rendszer pedig ilyenkor automatikusan mindent ki fog szűrni az Instagramon, és ebbe a rejtett mappába teszi.

Az új funkciók közül a limitálás és az offenzív kommentekre figyelmeztető üzenet az Instagram legújabb frissítésével augusztus 11-től elérhető, a Hidden Words pedig augusztus végéig lesz elérhető a világ összes Instagram-felhasználója számára.