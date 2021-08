Újjáéledt a nyolcvanas évek posztereinek luxus sportautója

Ahogy arról korábban írtunk, visszatért a Lamborghini legendás ék alakú szuperautója, a Countach. A 2021-es verzió megőrizte az ikon formavilágát, de az olasz autógyártó első hibrid sportautójából, a Siánból érkezett a motor.

50 évvel azután, hogy bemutatkozott az eredeti Countach, a nyolcvanas évek autós posztereinek sztárja, a Lamborghini a kaliforniai Pebble Beach-en tartott Monterey-i Autóhéten augusztus 13-án bemutatta az ikon revitalizált változatát. Az új Countach az Aventador karbon monokokk karosszériájának magjára épül, legjobban a tetőíven észrevehető a hasonlóság. Maradtak a felfelé nyíló ajtók is, melyeket az eredeti Countach-ban mutatott be anno a Lamborghini. Az új gép száraz tömege 1595 kilogramm, ami a motornak köszönhető.

A motor a Lamborghini Siánból ismerős, akkumulátor helyett szuperkondenzátort használó hibrid, ami az új Countach-ban a 6,5 literes V12-es mellé egy 48 voltos 34 lóerős elektromos motort pakol. A Countach így 780 + 34 lóerős, erre utal az autó típusszámában (LPI 800-4) a nyolcszáz, amely a 814 lovas összteljesítményt kerekíti lefelé. A névben az LP a Longitudinale Posteriore rövidítése, ami a hosszában beépített motort jelenti, az I pedig az Ibrido, a hibrid olasz megfelelője.

Az új Countach nulláról 2,8 másodperc alatt van 100 kilométer per órás sebességen, a 200 km/órához 8,6 másodpercre van szüksége. A maximum 355 kilométeres óránkénti sebesség, ha pedig lassítani kell, karbon-kerámia fékek kapják el az elől 20, hátul 21 hüvelykes felniket.

A fehér fényezés, a vörös bőr belső, a gombnyomásra elsötétíthető tetőablak, az oldalsó légbeömlők, az élesen felrántott hátsó lökhárító és az ördögszarvas első is mind-mind régebbi Countach modelleket (főleg az LP 400 és 500-at) idézik. A hátsó légterelő az új verzióról lemaradt és a hátsó légbeömlők is kevésbé agresszívak, a Lamborghini a „kopoltyús” megoldását alkalmazta itt is.

18 Galéria: Ilyen a hibrid Lamborghini Countach LPI 800-4 Fotó: Philipp Rupprecht / Lamborghini

Az utastér a vörös bőr mellett szénszálas anyagból van, például a szellőzőnyílások és a középkonzol is. Utóbbiba beépítve található egy 8,4 hüvelykes kijelző a fedélzeti számítógép számára, melynek operációs rendszere kompatibilis az Apple CarPlay-jel, bár nem valószínű, hogy a vásárlóknak ez volt a legfontosabb szempont.

A Lamborghini Countach LPI 800-4 mindössze 112 darabban készül (utalva ezzel az eredeti Coutach fejlesztése során használt LP 112 kódnévre), árat pedig nem közölt hozzá a gyártó, mivel már előrendelésben, az autó bemutatása előtt minden darabot megvettek.

A vásárlóknak 2022 első negyedévében kezdik el kiszállítani az új Countach-ot.

(Borítókép: Lamborghini)