Fekete lyukak körül táncoló szellemeket találtak az űrben

„A teleszkóp friss adatait átnézve két szellemet láttunk táncolni a kozmosz mélyén. Soha nem láttunk még hasonlót, fogalmunk sem volt róla, mik lehetnek” – írja Ray Norris, az ausztrál Western Sydney Egyetem csillagász professzora.

A felfedezést az EMU (Evolutionary Map of the Universe, vagyis az Univerzum Evolúciós Térképe) projekt keretein belül tették, miközben egy új rádióteleszkóppal pásztázták az űrt. Az ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder, vagyis Ausztrál Négyzetkilométer Tömbös Útkereső) rádióteleszkóp az eddigieknél messzebbre lát el az űrben, használatával pedig az EMU projekt azt célozza meg, hogy vizsgálja és összegyűjti a kozmosz körülbelül 70 millió olyan forrását, melyek rádióhullámokat bocsátanak ki.

Az ASKAP adataiból alkotott képen a két szellem egy-egy rádiógalaxis, s mindkettő közepében egy fekete lyuk található. A fekete lyukak folyamatosan elektronsugarakat lőnek ki magukból, ezeket pedig az intergalaktikus szél groteszk formákká hajtogatja. Ennek köszönhető, hogy a szellemek táncolnak. A Földtől megközelítőleg egymilliárd fényév távolságban található ritkaság a PKS 2130-538 nevet kapta.

A csillagászok egyelőre nem találtak választ arra, honnan ered az intergalaktikus szél, mitől olyan kusza, és mi okozza a rádiósugárzást. Az ASKAP-ból szerzett adatokat így is több heti elemzésnek vetették alá, így bukkantak rá a szellemekre is, ahhoz pedig, hogy választ kapjanak a többi kérdésükre, még több elemzésre és kutatásra lesz szükség – írja Norris professzor a The Conversation című lapban.

Fotó: arxiv.org

Az EMU projekt keretein belül az ASKAP segítségével olyan területeken is érte már meglepetés a kutatókat, amikről korábban azt hitték, teljesen feltérképezett, jegyzi meg a Qubit. Az IC5063 galaxis mellett például találtak egy korábban soha nem látott méretű rádiógalaxist, aminek létezéséről eddig nem tudtak a csillagászok. Ráadásul ez a rádiógalaxis is magába foglal egy szupermasszív fekete lyukat, mely megközelítőleg ötmillió fényévnyi hosszúságú elektronsugarat lövell ki magából.

Az EMU projekt eddigi felfedezéseiről itt olvasható egy előzetes tanulmány angol nyelven.