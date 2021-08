Keresztoltás: szembemegyünk az eredményekkel?

A Pfizer és a Moderna hasonló vizsgálata után a harmadik, Egyesült Államokban elérhető vakcina gyártója, a belga Janssen is elvégezte a koronavírus elleni emlékeztető oltás vizsgálatát, és az előző kettőhöz hasonlóan kiváló eredményről számolt be a napokban.



Gyorsan pörögnek az események az Egyesült Államokban általában, de néhány tagállamban, így Floridában és Texasban különösen a hevesen pusztító negyedik járványhullám miatt. Az Egyesült Államok gyógyszerhatósága engedélyezte mindkét mRNS-vakcina esetében a harmadik oltás alkalmazását, mivel a gyártók megfelelő mennyiségű adattal igazolták azok indokoltságát és biztonságosságát. Ennek nyomán a Biden-kormány, illetve az ország tiszti főorvosa, dr. Vivek Murthy jövő hónap 20-ától ígéri az emlékeztető oltások megkezdését.

Ezt jelenleg Amerikában azoknak ajánlják leginkább, akik esetében legalább nyolc hónap telt már el az előző oltás óta, illetve valamilyen immunhiányos állapot áll fenn náluk.

Ehhez csatlakozhat rövidesen a Janssen-oltás ilyen célra történő engedélyezése is. Ebből az oltásból természetesen „csak” második dózisról van szó, mivel eredetileg egy adag beadása történt meg. A belga gyártó a napokban tette közzé vizsgálati eredményeit, miszerint az emlékeztető oltás beadása után a beoltottakban mért antitestek szintje a kilencszeresére emelkedett. Ez kiváló eredmény, az előzetes várakozásokat is felülmúlja.

Korábban a Pfizer- és a Moderna-oltások gyártói is hasonló kiváló eredményekről számoltak be olyan résztvevőknél, akik megkapták a harmadik dózist a fenti oltások valamelyikéből.

Egy dologban nem volt különbség: mindhárom fentebb említett vizsgálatban az emlékeztető oltás azonos volt az eredetivel.

Ennek a megközelítésnek a helyességére tehát már konkrét tényadataink vannak.

Az orvostudomány pedig jelenleg igyekszik tényeken alapuló döntéseket hozni. Hazánkban a világon az elsők között kezdődött meg a harmadik, illetve a Janssen-vakcina esetében a második, tehát emlékeztető oltások beadása. Az amerikai ajánlással szemben azonban a jelenlegi magyar ajánlás az oltások keveréséről szól, meghagyva ugyan a végső döntést az oltást beadó orvosnak. Az elmélet helyes, szakmai szempontból semmiképpen sem kifogásolható. Az immunológiában ismert megközelítés, a szakmában „heterológ prime-boost” a megnevezése, és más betegségek, például az Ebola-vírusfertőzés megelőzésére is elfogadott módszer. Kísérleti adat is gyűlik már ennek bizonyítására, például Angliában és Spanyolországban is. Erről értékelhető adat jelenleg az AstraZeneca- és a Pfizer-vakcinák kombinálásáról áll rendelkezésre, de ott sem a harmadik dózisról, csak az első kettő kombinálásáról.

A magyar megközelítés tehát jelenleg egyedülálló, és bár elviekben helyes lehet, tényanyag jelenleg nem áll mögötte.

A végső döntés, tehát az azonos (homológ) vagy a különböző (heterológ) emlékeztető adagról az oltó orvos kezében marad, aki a beteg és a kórelőzményeinek pontos ismeretében hozza meg döntését.

A cikk szerzője allergológus és klinikai immunológus szakorvos.

(Borítókép: Egy egészségügyi dolgozó egy Janssen Covid–19 elleni védőoltást tart a kezében 2021. június 25-én Nieuwegein Hollandiában. Fotó: Patrick van Katwijk / BSR Agency / Getty Images)