Újabb repedéseket találtak a Nemzetközi Űrállomáson

Újabb repedéseket fedeztek fel a Nemzetközi Űrállomás (ISS) egyik moduljában − közölte Vlagyimir Szolovjov, az ISS orosz szegmenseiért felelős repülésvezérlő. Hozzátette, hogy a repedéseket a Nemzetközi Űrállomás legidősebb moduljában, az orosz Zarjában (Virradat) találták egy vizsgálat alkalmával.

Az orosz ISS-missziókért felelős tisztségviselő hangsúlyozta, hogy amit lát, az nagyon nem tetszik neki. A repedések még nem törtek fel, így nem is okozhattak légszivárgást, de idővel ez is megtörténhet − mondta Vlagyimir Szolovjov.

A repülésvezérlő szerint ISS orosz szegmensei jobb napokat is láttak már, és nincs garantálva, hogy 2025-öt követően is biztonságosak lesznek. Az ISS legénysége már így is hónapok óta küzd az ISS Zvezda moduljának törzsén keletkezett repedések szigetelésével. A probléma időnként légnyomáscsökkenéshez vezetett. A rések közül többet már leszigeteltek, mindemellett folyik a keresés további lékek után.

A Roszkoszmosz orosz űrkutatási hivatal ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az űrhajósok életét nem fenyegeti közvetlen veszély. Jelenleg vita folyik a 14 ország, köztük az Egyesült Államok és Oroszország által közösen üzemeltetett Nemzetközi Űrállomás jövőjéről.