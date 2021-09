Égi szívet átdöfő kardot fotózott a Hubble

Augusztus végén tett közzé a NASA és az ESA egy fotót, melyet a Hubble űrteleszkóp készített. A fénykép azért különleges, mert egy viszonylag ritka űrbéli jelenséget sikerült rajta megörökíteni, egy Herbig-Haro objektumot.

A HH111 névre keresztelt Herbig-Haro objektumot a Hubble WFC3-as (Wide Field Camera 3) műszere rögzítette, optikai és infravörös hullámhosszon is, közölte az ESA űrügynökség. A Herbig-Haro objektumok a csillagkeletkezés során jönnek létre, a protocsillagok körüli akkréciós korongból a korong síkjára merőleges poláris jetek (a csillag két pólusán át távozó, forró ionizált gázból álló, több száz kilométer per szekundummal haladó anyagsugarak) hozzák őket létre. Az optikai hullámhosszon rengeteg fényt bocsátanak ki, a körülöttük található gázfelhő azonban ennek jelentős részét elnyeli, ezért szükséges az infravörös megfigyelés is, magyarázza az ESA, mert így rögzíthető a sugárzásuk.

A most rögzített HH111 közel 1300 fényévnyire van a Földtől, az Orion csillagképen belül. A képen látható hosszúkás jelenség, vagyis a kard az IRAS 05491+0247 nevű születőben lévő csillagból távozó jet, a szív pedig a protocsillag körüli maradvány gáz és por egyvelege, írja a Space magazin.

A Herbig-Haro objektumokról már a 19. században tudtak, az elsőt Sherburne Wesley Burnham fedezte fel a T Tauri csillag körül. Ám a magyarázatra, hogy mik az objektumok körülötti ködök, az 1940-es évekig várni kellett. Ekkor George Herbig és Guillermo Haro egymástól független kutatással állapították meg a később róluk elnevezett jelenségek ködének mibenlétét.

A felvételt készítő Hubble űrteleszkópot 1990-ben lőtték fel, azóta másfél millió megfigyelést tett és közel húszezer tanulmány készült ezek alapján. A Hubble 31 éves pályafutása alatt tizenötször többet teljesített, mint egy földi teleszkóp, ám fenntartása százszor annyiba kerül. Bár a Hubble-t úgy tervezték, hogy az űrben javítható legyen, az idén júliusi problémák már megmutatták, hogy ideje a cserének. A tervek szerint a Hubble utódja, a James Webb űrteleszkóp idén novemberben áll majd szolgálatba.