Instázna? Árulja el, hány éves

Ha nem adtuk meg Instagram-fiókunk regisztrálásakor a születési dátumunkat, ezentúl egyre többször és többször fogja kérni tőlünk az applikáció. Aki nem adja meg ezt az információt, attól az Instagram megvonhatja a hozzáférést, egészen addig, amíg a hiányzó adatot nem pótolja.

A cég közleménye szerint ezzel a fiatal korosztályt szeretnék védeni.

Mostantól az Instagram minden egyes belépéskor meg fogja kérdezni, mi a felhasználó születési dátuma, illetve bizonyos tartalmakat el fog takarni egészen addig, amíg meg nem adja neki az évet, hónapot és napot a fiók tulajdonosa.

Amennyiben valaki folyton csak halasztja a dátum megadását, azt egy idő után kizárja az app, és csak a kért adatok biztosítása után engedi vissza a felületre.

A felhasználók előtt eltakart tartalmat egy évek óta használt algoritmus segítségével határozzák meg, az újdonság csupán annyi, hogy a kitakart fotók és videók megtekintéséhez ezentúl nem lesz elég a felhasználónak egy gombbal megerősítenie szándékát, hanem egy újabb felugró ablakban meg kell adnia születési dátumát. Kérdéses, hogy ez mennyire megbízhatóan fog működni és mennyire sikeresen válogatja ki a ténylegesen szenzitív tartalmakat.

Annak érdekében, hogy ne hamis születési dátumot adjon meg egy felhasználó, az Instagram új rendszert fejleszt,

amivel monitorozni fogja a Boldog születésnapot! posztokat és a kommentekben érkező köszöntéseket, ezeket pedig az AI össze fogja vetni azzal az életkorral, amit a felhasználó megadott magáról. A tervek szerint ha a mesterséges intelligencia szerint valami nem stimmel, figyelmeztető üzenetet küld a felhasználónak, és lehetőséget biztosít a helyes dátum megadására. Ez a megoldás még csak tesztfázisban van, egyelőre nem kerül bevezetésre.

Az Instagram azt mondja, a fiatalok és kiskorúak védelme, az online térben történő zaklatás visszaszorítása érdekében vezeti be az életkor kötelező megadását. Idén ez már nem az első frissítés és változtatás, amelyet felhasználói védelmének érdekében vezetnek be. Korábban az Index is írt róla, hogy az Instagram a 16 éven aluliak profilját alapértelmezetten privátra állítja, privát üzeneteket pedig csak kölcsönösen követett profilok válthatnak. Ezt követően augusztusban volt egy nagyobb frissítés, amellyel az offenzív kommentek és üzenetek elleni védekezést próbálja segíteni a közösségi oldal, erről ebben a cikkben írtunk.

(Borítókép: Ilyen figyelmeztető üzenetekkel kéri majd a felhasználókat az Instagram, hogy adják meg születési dátumukat és életkorukat. Fotó: Instagram)

