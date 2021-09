Tovább korlátozza a politikai tartalmakat a Facebook

Teszt jelleggel több országban is elkezdi gyomlálni az Idővonalon megjelenő politikai tartalmakat a Facebook. Ha a teszt sikeres, jöhet a globális bevezetés is.

A Facebook először tavaly, az amerikai elnökválasztás kapcsán tesztelte a politikai tartalmak megosztását korlátozó funkcióját, majd idén februárban élesítette Brazíliában, Indonéziában, Kanadában és az Amerikai Egyesült Államokban is. Mellette pedig világszinten is bevezette a techóriás, hogy ezentúl az ajánlások között nem jelenhetnek meg politikai szervezetek a felületén. Nem sokkal később a Facebook visszaszorította a politikusok és pártok posztjainak elérését is, melyen oldaltól függetlenül kiakadtak, erről ebben a cikkben írtunk. Ellenben a facebookozó közösség pozitívan fogadta, hogy kevesebb politikust kell feedjükben látniuk, ezért a közösségi óriás tovább változtat a hírfolyamot összeállító algoritmuson.

Az újítás kiterjeszti a politikai tartalmak korlátozását Svédországra, Costa Ricára, Spanyolországra és Írországra is, közölte a közösségi óriás. Az Axios mérése szerint a Facebook tartalmainak mindössze hat százalékát teszik ki a politikai posztok, ám a felhasználók nagyját ez is felháborítja.

A korlátozással egy időben a közösségi óriás változtat azon is, hogy mi szerint sorolja a hírfolyamban előre a tartalmakat. Ezentúl nem a reakciók és kommentek száma lesz a meghatározó – mely egy politikus posztjánál jellemzően sok –, hanem a poszt jellegét elemzi majd az algoritmus, s utóbbi alapján jeleníti meg az Idővonalon. A közösségi lap a felhasználói visszajelzések alapján az inspiráló és felemelő témákkal foglalkozó posztokat fogja előnyben részesíteni, a felhasználók ugyanis ezeket szeretik inkább.

Korábban a New York Times írt arról, hogy a kommentek és megosztások száma alapján mérhető, hogy a politikai tartalmak, főként a szélsőjobbos posztok dominálnak a Facebookon. A Facebook elutasította a vádakat, szerintük a platformjukon megjelenő tartalom minimális mértékben politikai és mindenki számára egyenlő elosztásban jelenik meg.